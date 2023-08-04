Timnas Basket Indonesia Menang Tipis 66-62 atas UEA di IIBI 2023

TIMNAS Basket Indonesia menang tipis 66-62 atas Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia International Basketball Invitational (IIBI), Jumat (4/8/2023) malam WIB.

Duel tersebut berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, pada Jumat (4/8/2023) malam WIB. Laga uji coba tersebut menjadi ajang yang bagus untuk para pemain Timnas Basket Indonesia mengasah kemampuannya.

Tim asuhan Milos Pejic mampu mengimbangi permainan UEA di awal kuarter pertama. Kedua tim saling berkejaran poin. Namun, UEA unggul 20-15 atas Indonesia di akhir kuarter pertama.

Uni Emirat Arab tampil lebih menekan di awal kuarter kedua. Namun demikian, Timnas Basket Indonesia mampu terus mengejar ketertinggalan dari UEA. Timnas Basket Indonesia masih tertinggal 37-42 di akhir kuarter kedua.