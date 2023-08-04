Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IIBI 2023: Indonesia Patriots Disikat Suriah 43-84

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:44 WIB
Hasil IIBI 2023: Indonesia Patriots Disikat Suriah 43-84
Indonesia Patriots disikat Timnas Basket Suriah (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Patriots tumbang di tangan Timnas Basket Suriah dengan skor telak 43-84. Laga bertajuk Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023) itu digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Laga uji coba tersebut menjadi ajang yang bagus untuk para pemain muda Indonesia Patriots mengasah kemampuannya. Suriah langsung tampil menekan setelah tip-off. Mereka pun mampu memimpin terlebih dahulu 7-3 dari Indonesia Patriots.

Indonesia Patriots takluk dari Timnas Basket Suriah (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

Suriah mampu terus menjauh hingga skor berubah 15-7. Indonesia Patriots masih belum bisa menguasai permainan hingga menjelang akhir kuarter pertama.

Di sisi lain, Suriah terlihat semakin nyaman menguasai permainan. Mereka masih unggul 25-11 dari Indonesia Patriots di akhir kuarter pertama.

Lalu, Suriah tampil semakin menggila di awal kuarter kedua. Beberapa kali pemain Suriah mampu melakukan tembakan tiga angka dengan leluasa. Mereka semakin menjauh 39-19 dari Indonesia Patriots.

Halaman:
1 2
