HOME SPORTS SPORT LAIN

Sejarah dan Pengertian Bola Voli Lengkap dengan Teknik Dasarnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:25 WIB
Sejarah dan Pengertian Bola Voli Lengkap dengan Teknik Dasarnya
Sejarah dan Pengerian Bola Voli Lengkap dengan Teknik Dasarnya. (Foto: Instagram/lavani.forever)
SEJARAH dan pengertian bola voli lengkap dengan teknik dasarnya menarik untuk diulas. Permainan bola voli menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari di Indonesia.

Tak hanya sering dimainkan oleh siswa sekolah, olahraga ini juga memiliki turnamen nasional hingga internasionalnya sendiri. Di Indonesia, olahraga ini juga telah memiliki asosiasi yakni Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI).

Lebih lanjut lagi, berikut sejarah dan pengertian bola voli lengkap dengan teknik dasarnya.

Sejarah dan Pengertian Bola Voli

Merangkum dari buku Teknik Pembelajaran Permainan Bola Voli yang ditulis oleh Destriani, M.Pd, Destriana M.Pd, dan Drs. Giartama, M.Pd, permainan bola voli merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang dibatasi oleh net. Di mana setiap tim terdiri dari enam orang pemain.

Tujuan dari permainan bola voli adalah melatkan bola di atas net agar jatuh di lapangan lawan dan mencegah usaha yang sama dari lawan untuk mendapatkan poin. Bagi tim yang pertama kali mencapai angka 25 maka akan keluar sebagai pemenang.

Permainan bola voli sendiri para awalnya diciptakan oleh William C. Morgan, yakni seorang direktur pendidikan jasmani dalam organisai “Young Man Christian Assosiation (YMCA)” pada 1895 silam.

Permainan ini diciptakan di Holyoke, Massachusetts, dengan nama Mintonette. Tadinya pemain di olahraga ini tidak terbatas karena tujuan awalnya untuk mengembangkan kesegaran jasmani para buruh.

Permainan Voli

Namun, permainan tersebut mulai berkembang menjadi semakin populer di daerah pariwisata Amerika Serikat, terutama pada musim panas. Lalu kepopuleran permainan bola voli merambah ke Kanada, Kuba (1905), Puerto Rico (1909), Uruguay (1912), dan Cina serta Jepang (1913).

Sementara itu, di Eropa permainan ini sudah di kenal sejak abad pertengahan. Tahun 1893 dari Italia permainan ini di bawa ke Jerman dengan nama Faustball. Awalnya olahraga ini menggunakan lapangan berukuran 20x50 meter dengan net setinggi 2 meter. Bola yang digunakan memiliki keliling 65 cm dan pemainnya terdiri dari lima orang.

