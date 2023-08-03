Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Sanggup Saingi Peserta VNL, Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:04 WIB
Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Sanggup Saingi Peserta VNL, Indonesia?
Timnas Voli Putri Indonesia siap beraksi di SEA V League 2023. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)
A
A
A

JADWAL Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga perdana Srikandi Garuda di seri I SEA V League 2023 Putri itu akan dilangsungkan di Hanoi, Vietnam, pada Jumat 4 Agustus 2023 Pukul 16.00 WIB.

Sekadar diketahui, SEA V League 2023 Putri diikuti oleh 4 tim terkuat di Asia Tenggara yang sama dengan kontestan SEA V League 2023 Putra. Negara-negara yang dimaksud adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Untuk seri I, SEA V League 2023 Putri akan digelar di Hanoi, Vietnam, pada 4 hingga 6 Agustus 2023. Sedangkan untuk seri II, liga voli putri se-Asia Tenggara itu akan dilaksanakan di Chiangmai, Thailand, pada 11 hingga 13 Agustus 2023.

Skuad Timnas Voli Putri Indonesia sendiri telah berangkat ke Hanoi, Vietnam, pada Selasa (1/8/2023) malam WIB. Sebanyak 14 nama akan beraksi di SEA V League 2023 termasuk Wilda Siti Nur Fadhilah (middle blocker), Agustina Wulandhari (middle blocker), hingga Hany Budiarti (opposite).

Timnas Voli Putri Indonesia

Pada laga pertama di seri I SEA V League 2023, Timnas Voli Putri Indonesia akan langsung menantang sang juara ASEAN, Thailand. Duel Srikandi Garuda vs Thailand itu bakal tersaji di Hanoi, Vietnam, pada Jumat 4 Agustus 2023 Pukul 16.00 WIB.

Laga tersebut diprediksi akan berlangsung sengit dan tidak mudah untuk dimenangkan. Apalagi, Thailand punya skuad yang kuat dan berstatus sebagai raja voli putri ASEAN saat ini karena prestasinya di level Asia Tenggara tak tergoyahkan.

Halaman:
1 2
