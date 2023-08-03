Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadapi Nate Diaz, Jake Paul Sesumbar Menang KO di Ronde Kelima!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:55 WIB
Hadapi Nate Diaz, Jake Paul Sesumbar Menang KO di Ronde Kelima!
Jake Paul yakin menang mudah lawan Nate Diaz (Foto: Twitter/@jakepaul)
DALLAS - Jake Paul sesumbar jelang tarung melawan Nate Diaz. Petinju sekaligus Youtuber itu yakin bisa menang TKO (Technical Knock-out) di ronde kelima!

Sebagaimana diketahui, Paul akan menghadapi Diaz di ring tinju pada akhir pekan ini tepatnya, Minggu 6 Agustus 2023 pagi WIB. Adapun lokasi pertarungan akan digelar di American Airlines Center, Dallas, Texas.

Nate Diaz

Ini adalah pertarungan pertama Diaz di ring tinju setelah memutuskan hengkang dari UFC. Petarung kawakan itu telah terjun di dunia MMA sejak 2004.

Paul, yang kini beralih menjadi petinju profesional, percaya diri akan menang di olahraga yang ditekuninya tersebut. Mengingat, adik Logan Paul itu juga khatam dengan aturan tinju ketimbang Diaz.

"Prediksi saya adalah menang KO di ronde kelima,” kata Paul, dipetik dari MMA Fighting, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, Paul tidak gentar dengan sosok lawan yang cukup tersohor di UFC. Tantangannya sudah dipertimbangkan dengan baik. Pria berusia 26 tahun itu juga sparring dengan yang punya karakter bertarung mirip seperti Diaz.

1 2
1 2
