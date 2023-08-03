4 Pebulu Tangkis Bintang Dunia yang Dikenal Baperan dan Tukang Ngambek, Nomor 1 Tunggal Putra Taiwan

4 Pebulu Tangkis Bintang Dunia yang Dikenal Baperan dan Tukang Ngambek. (Foto: Instagram/anders_antonsen)

SEBANYAK 4 pebulu tangkis bintang dunia yang dikenal baperan dan tukang ngambek menarik untuk dikulik. Pasalnya, aksi ngambek para pebulutangkis ini kerap kali membuat laga terhenti hingga dilampiaskan dengan berlebihan.

Ya, tidak dapat dipungkiri jika bulutangkis juga merupakan olahraga yang penuh drama. Terlebih jika pertandingan berjalan dengan sangat sengit, banyak pebulutangkis yang kemudian hilang fokus hingga tersulut emosi.

Tak jarang, pada momen-momen saat dirinya kehilangan angka ataupun kalah dalam bertanding, para pebulutangkis sampai terbawa perasaan hingga ngambek dan kesal.

Berikut adalah 4 pebulutangkis bintang dunia yang dikenal baperan dan tukang ngambek.

4. Anders Antonsen

Tunggal putra unggulan dua Denmark, Anders Antonsen memang dikenal suka ngambek. Salah satunya saat dirinya berhadapan dengan Kunlavut Vitidsarn di round 16 India Open 2023.

Pada saat itu, pengadil menilai servis yang dilakukan Antonsen adalah fault. Tidak terima dengan hal tersebut, Antonsen sampai mengoceh dan bersimpuh di lapangan.

Pebulutangkis peringkat 12 ranking BWF itu bahkan sampai menghabiskan waktu cukup lama untuk menggerutu di atas lapangan hingga disoraki oleh penonton.