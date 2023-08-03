Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menang Mudah di 16 Besar Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Kunci Suksesnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:48 WIB
Menang Mudah di 16 Besar Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Kunci Suksesnya
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Perjuangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di 16 besar Australia Open 2023 berjalan mulus tanpa ada gangguan sama sekali. Sebab mereka mampu menang mudah atas ganda putra asal Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi, pada Kamis (3/8/2023) sore WIB.

Fajar/Rian tepatnya mampu menang dalam waktu 22 menit saja dengan skor kembar 21-10 dan 21-10. Menurut pemaparan Fajar/Rian, mereka menang karena mampu bermain lebih baik ketimbang di hari pertama turnamen super 500 tersebut.

Ya, Fajar menilai performanya dengan Rian lebih apik hari ini dibandingkan saat mengalahkan wakil tuan rumah, Ryan Tong/Jack Wang, di babak 32 besar dengan skor 21-14 dan 21-9. Menurutnya, hal itu terjadi karena mereka sudah bisa beradaptasi dengan tipe shuttlecock yang digunakan.

“Performa kami hari ini terasa lebih enak dibanding kemarin. Hari ini saya bisa lebih adaptasi,” kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Kamis (3/8/2023).

“Di sini shuttlecock-nya relatif kencang, jadi itu menjadi tugas saya sebagai playmaker untuk lebih menurunkan shuttlecock. Ini untuk memancing lawan agar Rian bisa menyerang dengan baik. Saya harus terus lebih berinisiatif dan kreatif dalam merancang serangan saja,” tambahnya.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Dalam laga yang digelar di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Fajri -sebutan Fajar/Rian- tampil mendominasi sejak awal di mana mereka langsung memimpin 7-3. Tanpa kesulitan berarti mereka terus menjauh dengan keunggulan 11-4 dan 16-6 hingga akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-10.

Serangan-serangan bola mendatar dan smash-smash keras terus dilancarkan oleh pasangan ranking satu dunia itu dan membuat Chiang/Wu tak berkutik di gim kedua. Mereka dengan mudah memimpin 11-6 dan 16-7 sampai kemudian sukses mengunci hasil positif di gim kedua dengan skor 21-10 dalam waktu 22 menit saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
