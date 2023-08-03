Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Baru Berjumpa, Anthony Ginting Bersyukur Lolos dari Hadangan Wakil India di Australia Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:07 WIB
Baru Berjumpa, Anthony Ginting Bersyukur Lolos dari Hadangan Wakil India di Australia Open 2023
Anthony Sinisuka Ginting melaju ke perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
SYDNEY - Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos dari babak 16 besar Australia Open 2023 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu bersyukur mampu melewati hadangan Kiran George yang baru sekali ini dijumpainya.

Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, Kamis (3/8/2023) sore WIB, Ginting sukses menumbangkan wakil India itu dua gim langsung 21-15 dan 21-18. Pemain kelahiran Cimahi itu melaju ke perempatfinal Australia Open 2023.

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

"Bersyukur, permainannya bisa keluar seperti apa yang direncanakan dari awal bisa terwujud. Memang tadi sempat hilang beberapa poin secara beruntun di gim pertama dan kedua," tutur Ginting seusai laga, Kamis (3/8/2023).

"Untungnya saya bisa menyikapi dengan bermain lebih tenang dan tidak panik," lanjut pemain berusia 26 tahun itu.

Meski menang, Anthony Ginting membutuhkan waktu 44 menit untuk bisa menumbangkan George dalam laga 16 besar tersebut. Itu menjadi pertemuan pertamanya dengan pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut.

