HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Australia Open 2023: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:14 WIB
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil memulangkan wakil Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi di babak 16 besar Australia Open 2023, pada Kamis (3/8/2023) sore WIB. Fajar/Rian pun bisa dikatakan menang mudah karena mampu menyelesaikan pertandingan dalam waktu 22 menit saja.

Tepatnya Fajar/Rian menang dengan skor 21-10 dan 21-10. Berkat kemenangan itu, Fajar/Rian berhak melanjutkan perjuangan ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Fajri -sebutan Fajar/Rian- tampil menyerang sejak awal pertandingan dalam tempo cepat. Mereka pun mendulang poin dengan mudah untuk memimpin di angka 7-3.

Variasi serangan smash-smash keras dan menyilang yang dilancarkan pasangan ranking satu dunia itu benar-benar membuat Chiang/Wu tak berkutik. Mereka pun sukses mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-4.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Selepas jeda, Fajar/Rian tak menurunkan intensitas serangan. Mereka terus menekan lawan dengan smash-smash tajam dan bola mendatar yang mereka berikan. Juara All England 2023 itu pun dengan mudah menjauh di angka 16-6.

Poin demi poin pun didapat duet andalan Pelatnas PBSI itu tanpa kesulitan. Alhasil, mereka menang telak di gim pertama dengan skor 21-10.

1 2
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
