Cerita Greysia Polii Rela Didiskualifikasi demi Bulu Tangkis Tetap Dimainkan di Olimpiade

JAKARTA - Olimpiade London 2012 menjadi pengalaman pahit bagi mantan pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii. Kala itu Greysia didiskualifikasi setelah dianggap melanggar kode etik pertandingan.

Greysia bersama partnernya saat itu, Meiliana Jauhari harus angkat koper secara tidak terhormat. Ia dianggap sengaja mengalah dari Ha Jung-eun/Kim Min-jung asal Korea Selatan di laga terakhir Grup C.

Kenangan tersebut masih sangat membekas di benak Greysia sebagai salah satu momen terburuk dalam kariernya. Bahkan ada banyak cerita di balik insiden tersebut, termasuk ketika ia harus rela 'dikorbankan' untuk menerima keputusan tersebut.

Sejatinya setelah ia dan Meiliana menerima hukuman diskualifikasi, mereka memiliki kesempatan untuk banding. Seperti yang dilakukan China dan Korea yang ikut didiskualifikasi dengan alasan yang sama. Namun begitu, mereka tidak bisa berbuat banyak.

"Memang kalau saya bilang itu sudah jadi takdir saya ada di situ. Karena mana pernah tahu gitu padahal saya tidak merugikan, saya tidak berbuat salah, tapi karena saya sudah ada di satu grup yang sudah under spotlight dari IOC pada saat itu, jadi akhirnya iya saya harus menerima kerugian itu," ucap Greysia dalam Media Gathering di Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023.

"Balik dari situ saya berbicara ke pak CdM dan pak Ketum PBSI alm Djoko pada saat itu, CdM nya adalah bapak Erick Thohir. Mereka bilang kepada saya dan Meliana bahwa 'Greysia/Meiliana, kami minta maaf karena kami tidak bisa banding kamu ke court internasional. Karena pada saat itu China dan Korea mereka mau uji banding," lanjutnya.