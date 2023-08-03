Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Greysia Polii Rela Didiskualifikasi demi Bulu Tangkis Tetap Dimainkan di Olimpiade

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:13 WIB
Cerita Greysia Polii Rela Didiskualifikasi demi Bulu Tangkis Tetap Dimainkan di Olimpiade
Greysia Polii dan Meiliana Jauhari di Olimpiade London 2012 (Foto: Olympic.org)
A
A
A

JAKARTA - Olimpiade London 2012 menjadi pengalaman pahit bagi mantan pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii. Kala itu Greysia didiskualifikasi setelah dianggap melanggar kode etik pertandingan.

Greysia bersama partnernya saat itu, Meiliana Jauhari harus angkat koper secara tidak terhormat. Ia dianggap sengaja mengalah dari Ha Jung-eun/Kim Min-jung asal Korea Selatan di laga terakhir Grup C.

Kenangan tersebut masih sangat membekas di benak Greysia sebagai salah satu momen terburuk dalam kariernya. Bahkan ada banyak cerita di balik insiden tersebut, termasuk ketika ia harus rela 'dikorbankan' untuk menerima keputusan tersebut.

Sejatinya setelah ia dan Meiliana menerima hukuman diskualifikasi, mereka memiliki kesempatan untuk banding. Seperti yang dilakukan China dan Korea yang ikut didiskualifikasi dengan alasan yang sama. Namun begitu, mereka tidak bisa berbuat banyak.

"Memang kalau saya bilang itu sudah jadi takdir saya ada di situ. Karena mana pernah tahu gitu padahal saya tidak merugikan, saya tidak berbuat salah, tapi karena saya sudah ada di satu grup yang sudah under spotlight dari IOC pada saat itu, jadi akhirnya iya saya harus menerima kerugian itu," ucap Greysia dalam Media Gathering di Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023.

"Balik dari situ saya berbicara ke pak CdM dan pak Ketum PBSI alm Djoko pada saat itu, CdM nya adalah bapak Erick Thohir. Mereka bilang kepada saya dan Meliana bahwa 'Greysia/Meiliana, kami minta maaf karena kami tidak bisa banding kamu ke court internasional. Karena pada saat itu China dan Korea mereka mau uji banding," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/21/43/2331544/sabet-medali-perak-olimpiade-2012-atlet-angkat-besi-citra-febrianti-diguyur-bonus-xvCyzqF7QT.jpg
Sabet Medali Perak Olimpiade 2012, Atlet Angkat Besi Citra Febrianti Diguyur Bonus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/19/43/679658/gPePTAeJFl.jpg
Gagal Tradisi Emas, Ini Alasan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/10/254/676106/vd7VHzQ5KD.jpg
Medali Afghanistan Hasil Tendangan dan Pukulan Rohullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/10/254/676025/PGklgVo8pT.jpg
Indonesia Gagal, Pong Serang Andi Mallarangeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/10/254/676005/Er5ODDbryZ.jpg
Pengorbanan Berbuah Emas Pertama Taekwondo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/10/254/675882/5wwBN4NQgq.jpg
"Bolt dari Planet Lain"
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement