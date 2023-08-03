Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Komang Ayu Gagal Tembus Perempatfinal, Tunggal Putri Indonesia Habis

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:04 WIB
Hasil Australia Open 2023: Komang Ayu Gagal Tembus Perempatfinal, Tunggal Putri Indonesia Habis
Komang Ayu gugur di babak 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, takluk dari unggulan kedelapan asal Jepang, Aya Ohori, di babak 16 besar Australia Open 2023.

Komang takluk dalam dua set langsung dengan skor akhir 12-21 dan 10-21 dalam waktu 33 menit saja. Dengan hasil ini, maka tidak ada tunggal putri Indonesia yang tersisa, selagi Aya Ohori bakal menghadapi wakil Taiwan, Pai Yu Po, di perempatfinal nanti.

Komang Ayu Cahya Dewi

Mentas di Quay Arena, Sydney Olympic Park, Sydney, Kamis (3/8/2023) sore WIB, Komang langsung dikejutkan dengan permainan menyerang yang dilakukan oleh Ohori. Dia pun terlihat sangat kerepotan sehingga tertinggal jauh 1-7.

Namun, sang pebulu tangkis berusia bisa bangkit secara perlahan dan memangkas ketertinggalan menjadi 5-7. Sayangnya, Komang kembali kesulitan meladeni permainan Ohori. Dia pun tertinggal dengan skor 5-11 pada saat interval.

Ohori membuat tiga kesalahan beruntun sesudah jeda yang membuat Komang bisa mendekat menjadi 8-11. Namun, pebulu tangkis ranking 24 dunia Ohori kembali sukses mengendalikan permainan hingga kembali menjauh 16-9.

Setelah itu, Komang kembali memperoleh tiga poin berturut-turut dari pukulan Ohori yang keluar dari lapangan sehingga dia mendekat lagi di angka 12-16. Sialnya, selepas itu gantian pemain kelahiran Buleleng, Bali, itu yang membuat eror demi eror. Dia pun akhirnya takluk di gim pertama dengan skor 12-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement