Hasil Australia Open 2023: Komang Ayu Gagal Tembus Perempatfinal, Tunggal Putri Indonesia Habis

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, takluk dari unggulan kedelapan asal Jepang, Aya Ohori, di babak 16 besar Australia Open 2023.

Komang takluk dalam dua set langsung dengan skor akhir 12-21 dan 10-21 dalam waktu 33 menit saja. Dengan hasil ini, maka tidak ada tunggal putri Indonesia yang tersisa, selagi Aya Ohori bakal menghadapi wakil Taiwan, Pai Yu Po, di perempatfinal nanti.

Mentas di Quay Arena, Sydney Olympic Park, Sydney, Kamis (3/8/2023) sore WIB, Komang langsung dikejutkan dengan permainan menyerang yang dilakukan oleh Ohori. Dia pun terlihat sangat kerepotan sehingga tertinggal jauh 1-7.

Namun, sang pebulu tangkis berusia bisa bangkit secara perlahan dan memangkas ketertinggalan menjadi 5-7. Sayangnya, Komang kembali kesulitan meladeni permainan Ohori. Dia pun tertinggal dengan skor 5-11 pada saat interval.

Ohori membuat tiga kesalahan beruntun sesudah jeda yang membuat Komang bisa mendekat menjadi 8-11. Namun, pebulu tangkis ranking 24 dunia Ohori kembali sukses mengendalikan permainan hingga kembali menjauh 16-9.

Setelah itu, Komang kembali memperoleh tiga poin berturut-turut dari pukulan Ohori yang keluar dari lapangan sehingga dia mendekat lagi di angka 12-16. Sialnya, selepas itu gantian pemain kelahiran Buleleng, Bali, itu yang membuat eror demi eror. Dia pun akhirnya takluk di gim pertama dengan skor 12-21.