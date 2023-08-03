Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengenal Anastasia Russkikh, Mantan Terindah Hendra Setiawan dari Rusia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:38 WIB
Mengenal Anastasia Russkikh, Mantan Terindah Hendra Setiawan dari Rusia
Momen kebersamaan Hendra Setiawan dengan Anastasia Russhkikh. (Foto: Instagram/ina_badminton)
A
A
A

MENGENAL Anastasia Russkikh, mantan terindah Hendra Setiawan dari Rusia yang jarang disorot kamera. Hendra Setiawan menjadi salah satu pebulu tangkis yang namanya cukup diperhitungkan di kancah dunia bulu tangkis.

Sebelum berpasangan dengan Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan pernah dipasangkan dengan sejumlah pebulu tangkis lain. Mulai dari Markis Kido hingga pemain bulu tangkis asal Rusia, Anastasia Russkikh.

Anastasia Russkikh, mantan terindah Hendra Setiawan dari Rusia dalam dunia tepuk bulu bukanlah nama baru. Ia sebelumnya pernah berpasangan dengan Flandy Limpele, legenda bulu tangkis top BWF asal Indonesia.

Bersama Flandy, Anastasia berhasil meraih gelar juara turnamen BWF International Challenge White Nights 2009. Meski demikian, keduanya sempat tertatih-tatih di beberapa turnamen

Sedangkan pebulu tangkis asal Rusia ini pertama kali berpasangan dengan Hendra Setiawan pada 2010 silam. Pertemuan keduanya pun tak terlepas dari peran Vita Mariska yang menawari Hendra untuk merangkap ke nomor ganda campuran.

Anastasia Russkikh

Hendra sendiri menerima tawaran tersebut karena merasa masih muda. Sehingga pada saat itu ia berpasangan dengan Markis Kido di ganda putra dan dengan Anastasia Russkikh di ganda campuran.

Kedunya debut pada turnamen Singapore Open 2010. Sayangnya, saat itu mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Pertualangan pasangan ini berlanjut ke Indonesia Open 2010 di mana keduanya hanya berhasil melaju hingga babak final.

Halaman:
1 2
