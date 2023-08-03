Hasil 16 Besar Australia Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Terhenti Usai Kalah dari Ganda Putra Taiwan

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kalah dari wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han di 16 besar Australia Open 2023, pada Kamis (3/8/2023) sore WIB. Ahsan/Hendra pun kalah dengan mudah dari Lu/Yang.

Sebab hanya butuh 24 menit bagi Lu/Yang untuk bisa mengalahkan Ahsan/Hendra. Pasangan berjuluk The Daddies itu kalah dengan skor 10-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- kesulitan untuk memberikan perlawanan pada Lu/Yang sejak awal pertandingan. Meski sempat imbang 2-2, setelah itu mereka terus dalam posisi tertinggal di angka 2-4 dan kemudian 4-5.

Permainan cepat yang diterapkan Lu/Yang benar-benar merepotkan duet juara dunia tiga kali itu. Alhasil, mereka kehilangan enam poin beruntun sehingga ketinggalan 4-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Ahsan/Hendra masih belum bisa meredam serangan-serangan mematikan yang dilancarkan oleh sang lawan yang duduk di ranking 15 dunia itu. Alhasil, perolehan angka Lu/Yang terus bertambah hingga mencapai skor 15-4.

Pasangan Merah-Putih benar-benar tak mampu keluar dari tekanan yang diberikan lawan. Tanpa memberikan perlawanan berarti, mereka pun kalah dengan skor 10-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ahsan/Hendra tak kunjung menemukan solusi untuk melawan Lu/Yang. Meski begitu skor masih cukup ketat di mana mereka tertinggal 3-5.