Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ditekuk Ganda Putri Thailand 2 Set Langsung

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:07 WIB
Hasil Australia Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ditekuk Ganda Putri Thailand 2 Set Langsung
Apriyani Rahayu/Siti Fadia gagal melaju ke perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, takluk di babak 16 besar dari wakil Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dengan skor 19-21 dan 21-23.

Dengan hasil ini, Apriyani/Fadia pun gagal melangkah ke perempatfinal turnamen level Super 500 tersebut. Di babak delapan besar nanti, Aimsaard bersaudari akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Mentas di lapangan 1 Quaycentre, Sydney, Australia, Kamis (3/8/2023) sore WIB, Apriyani/Fadia sempat unggul 2-0 terlebih dahulu dari lawannya. Akan tetapi, setelah itu mereka justru tertinggal 3-4.

Untungnya, Apriyani/Fadia mampu membalikkan skor menjadi 7-3 dan menjauh 10-6. Sempat tertahan di angka 10, mereka akhirnya mencapai interval dengan keunggulan 11-9.

Seusai jeda, Apriyani/Fadia masih unggul pada 15-12 dan 16-14. Namun, Benyapa/Nuntakarn mampu membalikkan skor menjadi 18-16.

Pasangan Thailand itu justru kemudian mampu mempertahankan keunggulannya dan mencuri gim pertama. Apriyani/Fadia harus rela kehilangan gim pertma dengan skor 19-21.

Pada awal set kedua, lagi-lagi mereka mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 dan kemudian 6-4. Benyapa/Nuntakarn tak diam begitu saja dan terus menempel ketat perolehan poin pasangan ganda putri kebanggaan Indonesia itu hingga akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement