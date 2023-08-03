Hasil Australia Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ditekuk Ganda Putri Thailand 2 Set Langsung

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, takluk di babak 16 besar dari wakil Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dengan skor 19-21 dan 21-23.

Dengan hasil ini, Apriyani/Fadia pun gagal melangkah ke perempatfinal turnamen level Super 500 tersebut. Di babak delapan besar nanti, Aimsaard bersaudari akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Mentas di lapangan 1 Quaycentre, Sydney, Australia, Kamis (3/8/2023) sore WIB, Apriyani/Fadia sempat unggul 2-0 terlebih dahulu dari lawannya. Akan tetapi, setelah itu mereka justru tertinggal 3-4.

Untungnya, Apriyani/Fadia mampu membalikkan skor menjadi 7-3 dan menjauh 10-6. Sempat tertahan di angka 10, mereka akhirnya mencapai interval dengan keunggulan 11-9.

Seusai jeda, Apriyani/Fadia masih unggul pada 15-12 dan 16-14. Namun, Benyapa/Nuntakarn mampu membalikkan skor menjadi 18-16.

Pasangan Thailand itu justru kemudian mampu mempertahankan keunggulannya dan mencuri gim pertama. Apriyani/Fadia harus rela kehilangan gim pertma dengan skor 19-21.

Pada awal set kedua, lagi-lagi mereka mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 dan kemudian 6-4. Benyapa/Nuntakarn tak diam begitu saja dan terus menempel ketat perolehan poin pasangan ganda putri kebanggaan Indonesia itu hingga akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 7-7.