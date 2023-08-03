Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan, Rebut Medali Emas Olimpiade Satu Hari Sebelum HUT Ke-63 RI

KISAH Markis Kido/Hendra Setiawan, rebut medali emas Olimpiade satu hari sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-63 Republik Indonesia (RI) akan dibahas Okezone di artikel ini. Kido/Hendra adalah salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.

Berbagai prestasi mampu diraih oleh pasangan Kido/Hendra. Salah satu yang terbaik mungkin adalah mereka mampu merebut medali emas di Olimpiade Beijing 2008.

Seperti yang diketahui, cabang olahraga (cabor) bulu tangkis menjadi salah satu penyumbang medali untuk Indonesia di pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut. Tercatat Indonesia adalah tim tersukses kedua dalam sejarah cabor bulu tangkis di Olimpiade.

Sebab Indonesia sejauh ini sudah mengoleksi 21 medali, dengan rincian 8 emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Indonesia hanya kalah dari China yang sudah membukukan 20 emas, 12 perak, dan 15 perunggu.

Dari banyaknya medali yang sudah diraih para atlet bulu tangkis Tanah Air, apa yang dicapai Kido/Hendra mungkin menjadi yang terbaik.

Sebab Kido/Hendra meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 itu sehari sebelum HUT Ke-63 RI. Sehingga bisa dikatakan medali emas yang diraih Kido/Hendra adalah kado ulang tahun untuk kemerdekaaan Indonesia.