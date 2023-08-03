Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Lolos ke Perempatfinal Australia Open 2023, Rinov Rivaldy Tak Puas dengan Permainannya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:25 WIB
Meski Lolos ke Perempatfinal Australia Open 2023, Rinov Rivaldy Tak Puas dengan Permainannya
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (Foto: PBSI)
SYDNEY - Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy mengaku tak puas dengan penampilannya di babak 16 besar Australia Open 2023. Meski berhasil lolos ke perempatfinal, Rinov merasa dirinya menang karena terbantu oleh apiknya permainan sang rekan, Pitha Haningtyas Mentari.

Ya, Rinov/Pitha baru saja mengunci satu tiket ke perempatfinal Australia Open 2023. Bermain di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia pada Kamis (3/8/2023) siang WIB, Rinov/Pitha menang atas wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, dalam tiga gim dengan skor 21-16, 17-21, dan 21-19.

Usai pertandingan tersebut, Rinov mengaku tak puas karena performanya kali ini tidak begitu maksimal. Ia merasa beruntung karena dirinya terselamatkan oleh penampilan Pitha yang menawan.

Rinov juga merasa pola permainan mereka kali ini lebih baik dari sebelumnya. Ganda campuran Tanah Air tersebut juga kian beradaptasi dengan kondisi di lapangan.

"Alhamdulillah bisa maju ke babak delapan besar. Cuma, meski menang permainan saya hari ini tidak sebaik kemarin. Penampilan saya hari ini diselamatkan oleh penampilan bagus Tari. Dia tampil oke banget. Kita bisa saling suport dan dukung untuk bisa menang," puji Rinov dalam rilis resmi PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (3/8/2023).

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas

Di sisi lain, Pitha juga memuji penampilan Rinov. Menurutnya, komunikasi dengan Rinov lebih lancar sehingga mereka bisa tampil lebih kompak.

"Permainan kami sudah jauh lebih enak daripada kemarin. Adaptasinya juga jauh lebih baik. Komunikasi jadi lebih lancar dan bisa saling suport. Secara permainan, juga lebih percaya diri karena sebelumnya juga pernah menang," sahut Pitha.

