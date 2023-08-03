Greysia Polii Bakal Jalani Laga Ekshibisi di China, Bareng Wang Xiaoli hingga Bao Yixin!

JAKARTA – Greysia Polii bakal jalani laga ekshibisi di China. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dari Indonesia itu akan melakoni laga ekshibisi barenag Wang Xiaoli hingga Bao Yixin.

Ya, Greysia Polii akan menjalani serangkaian kegiatan di China. Dia akan mengikuti meet and greet dan coaching clinic.

Dijadwalkan, Greysia terbang ke China pada 2 Agustus 2023 malam WIB. ibu dari satu anak itu mendapat undangan untuk menjalani laga eksebisi bersama teman-teman sekaligus lawan-lawannya terdahulu, mulai dari Wang Xiaoli, Tang Jin Hua, Li Yin Hui, dan Bao Yixin.

Kesempatan untuk tidak disia-siakan untuk menerima undangan. Apalagi China merupakan salah satu negara yang juga kerap menghasilkan pebulu tangkis hebat, khususnya di sektor putri.

"Memang acara ini didukung oleh sponsor saya. Mereka bilang boleh enggak? Karena Greysia yang paling bisa waktunya, atlet lainnya, seperti Apriyani, mereka enggak bisa karena ada tur dunia," ungkap Greysia dalam media gathering di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023.

"Terus dalam hati, dulu saya melihat China seperti Gao Ling, dan lain-lain, terus sekarang saya ada di posisi mereka,” lanjutnya.

“Ini sesuatu hal yang positif untuk bulu tangkis Indonesia. Jadi itu sebuah kehormatan bahwa atlet Indonesia diundang ke Tirai Bambu, dan yang diundang ini adalah ganda putri," jelas Greysia.

Mantan pasangan Apriyani Rahayu itu pun merasa terhormat untuk melakoni laga ekshibisi sekaligus melakukan coaching clinic. Bahkan, ia mendengar bahwa namanya tersohor di China dan memiliki banyak penggemar yang menantikan kehadirannya.