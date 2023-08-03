Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly/Daniel Marthin Jumpa Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan di 16 Besar Australia Open 2023, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:36 WIB
Leo Rolly/Daniel Marthin Jumpa Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan di 16 Besar Australia Open 2023, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan Australia Open 2023 live di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

TURNAMEN bulu tangkis bergengsi, Australia Open 2023, telah memasuki babak 16 besar, hari ini, Kamis (3/8/2023). Ada 13 wakil terbaik Indonesia yang siap kembali menunjukkan performa mengesankan guna melanjutkan perjuangan menuju babak perempatfinal dengan harapan meraih gelar juara.

Di laga perdana, ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tanpa susah payah langsung melaju ke 16 besar. Pasalnya, lawan mereka, Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman asal Kanada, mengundurkan diri.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kemudian, menyusul sang senior, ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pun ikut melaju ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan wakil asal New Zealand, Ryan Tong/Jack Wang, lewat duel dua gim saja dengan skor 21-14 dan 21-9.

Selanjutnya, di nomor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, melaju ke 16 besar setelah kalahkan pasangan India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa. Mereka menang usai duel tiga gim dengan skor 21-11, 14-21 dan 21-17.

Lalu, pasangan ganda putri lainnya yang ikut ke 16 besar adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka berhasil memulangkan wakil asal Korea, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan, dengan skor 24-22 dan 21-15.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin pun sukses kalahkan ganda putra asal tuan rumah, Rizky Hidayat/Frengky Wijaya. Alhasil, mereka melaju ke 16 besar usai menang dengan skor 21-8, 19-21, dan 21-12.

Di hari kedua, pasangan ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari pun sukses melaju ke 16 besar usai melakoni perang saudara melawan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Mereka amenang lewat drama rubber game dengan skor 14-21, 21-15, dan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
