Dinyatakan Bugar, Pol Espargaro Comeback di MotoGP Inggris 2023!

DINYATAKAN bugar, Pol Espargaro comeback di MotoGP Inggris 2023. Pembalap GASGAS Tech3 tersebut bisa mengikuti balapan pertamanya di musim ini pada seri yang digelar 4-6 Agustus ini.

MotoGP mengumumkan pada Kamis (3/8/2023) malam ini tentang kondisi Pol Espargaro. Tentunya, ini menjadi kabar baik bagi para penikmat olahraga balap motor ini karena sang pembalap asal Spanyol telah menepi sejak awal musim akibat cedera.

“Pol Espargaro secara medis diizinkan untuk kembali beraksi akhir pekan ini di MotoGP Inggris! Selamat datang kembali, Pol!” tulis pernyataan MotoGP.

Eks pembalap Repsol Honda itu mengalami kecelakaan fatal pada sesi latihan bebas 2 di seri pembuka MotoGP 2023, yang digelar di Portugal pada 24 Maret 2023 lalu. Imbas dari insiden tersebut, dia mengalami patah rahang, luka pada paru-paru, tulang rusuk, dan tulang belakang.