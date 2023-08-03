Tiba-Tiba Pindah ke Yamaha, Keputusan Alex Rins Kejutkan Marc Marquez

AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengaku terkejut ketika mendengar kabar Alex Rins pindah ke Yamaha di MotoGP 2024. Pasalnya Marquez tak mengira rider LCR Honda tersebut akan pindah dengan cepat.

Ya, keputusan Rins pindah ke Yamaha terbilang sangat cepat. Sebab ia sejatinya baru saja pindah dari Suzuki Ecstar ke LCR Honda di MotoGP 2023 ini.

Rins pun kala itu sepakat untuk bekerja sama dengan tim satelit Honda tersebut selama dua musim alias hingga MotoGP 2024 berakhir. Namun, kenyataannya saat ini Rins lebih memilih cabut dari Honda dan bergabung dengan tim pabrikan Monster Energy Yamaha.

Perginya Rins dengan cepat ketika MotoGP 2023 masih berlangsung itulah yang membuat Marquez kaget. Kendati demikian, Marquez tetap menghormati keputusan Rins meski ia pun masih bingung apa yang mendasari kepergian rider asal Spanyol tersebut.

Pasalnya, setahu Marquez, Rins sebelumnya masih optimistis dengan Honda. Rins juga disebut mengatakan bahwa Honda bukanlah motor yang buruk dan yakin masih bisa menang dengan pabrikan asal Jepang itu.

Kendati demikian, dalam waktu singkat Rins justru berubah pikiran. Hal ini yang membuat Marquez tidak menduga atas langkah yang diambil oleh rider 27 tahun tersebut.

Terlepas dari itu semua, Marquez tidak menyalahkan keputusan rekannya tersebut dan menilai itu merupakan hal yang wajar. The Baby Alien bahkan pasang badan atas langkah Rins itu.