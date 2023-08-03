Advertisement
MOTOGP

Tinggalkan Yamaha, Franco Morbidelli Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2024?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:47 WIB
Tinggalkan Yamaha, Franco Morbidelli Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2024?
Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/@sepangracingteam)
A
A
A

FRANCO Morbidelli dipastikan resmi meninggalkan Yamaha di akhir MotoGP 2023. Akankah Franco Morbidelli akhirnya merapat ke tim balap Valentino Rossi, yakni Mooney VR46 Racing Team, di MotoGP 2024?

Rumor Franco Morbidelli gabung tim Mooney VR46 Racing Team sendiri menguat usai manajer Mooney VR46, Pablo Nieto, dikabarkan sempat memikirkan masa depan Morbidelli. Hal itu terjadi usai Franco Morbidelli resmi hengkang dari tim Yamaha.

Franco Morbidelli

Kala itu, Nieto tampak cemas akan masa depan Morbidelli di MotoGP. Pasalnya, dirinya, Valentino Rossi, dan pihak di Akademi VR46 tidak ingin masa depan Morbidelli di dunia MotoGP pupus begitu saja.

"Manajer Tim Balap Mooney VR46, Pablo Nieto, mengakui sebelum liburan musim panas bahwa Morbidelli ada di pikiran mereka di tengah wawancara jujur yang dilakukan Morbidelli ketika ditanya tentang masa depannya," bunyi rilis resmi MotoGP, dikutip Kamis (3/8/2023).

Kondisi ini makin menguatkan rumor gabungnya Morbidelli ke Mooney VR46 Team. Sebab, pembalap asal Italia itu sendiri sangat dekat dengan tim tersebut.

Morbidelli diketahui merupakan salah satu jebolan Akademi VR46. Dia pun berhasil membawa harum nama akademi balap Valentino Rossi itu usai merebut gelar juara di Moto2 pada 2017.

Halaman:
1 2
