Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Yudha Saputera Tak Takut Bersaing dengan Pebasket Diaspora Zane Adnan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:06 WIB
Yudha Saputera Tak Takut Bersaing dengan Pebasket Diaspora Zane Adnan
Zane Adnan bisa menjadi andalan Timnas Basket Indonesia (Foto: Instagram/@zanewadnan)
A
A
A

JAKARTA - Yudha Saputera menyambut positif kehadiran Zane Adnan di Timnas Basket Indonesia. Bintang Prawira Harum Bandung itu bahkan tak takut bersaing memperebutkan satu tempat dengan pebasket diaspora tersebut.

Seperti diketahui, Zane menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga pembuka Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Tampil selama 18 menit, dia membantu Marques Bolden dan kolega menang 82-56 atas Indonesia Patriots.

Zane Adnan bermain di Divisi 1 NCAA (Foto: Instagram/@zanewadnan)

Dalam laga tersebut, pemain berusia 18 tahun itu menjadi top skor tim dengan torehan 13 poin, empat assist, dan empat rebound. Performa apik dalam debutnya itu jelas membuat posisi Yudha sebagai guard utama Skuad Garuda saat ini menjadi terancam.

Namun, Yudha justru melihat persaingannya dengan Zane sebagai sesuatu hal yang bagus. Pasalnya, dia bisa mengambil banyak pelajaran dari pemain yang berkualitas. Ditambah lagi, postur pemain keturunan itu yang mencapai 190 cm membuatnya terlatih untuk melawan guard-guard tinggi.

“Zane memang pemain yang bagus, skill set-nya bagus, posturnya juga tinggi sebagai seorang guard. Tapi aku pribadi seneng banget ada dia di sini karena aku punya sparring partner yang bagus kayak yang biasanya aku hadapin lah dari negara lain, biasanya kan posturnya kan segitu,” kata Yudha dalam konferensi pers pasca laga, Rabu 2 Agustus 2023.

“Terus dia skill set-nya juga bagus jadi aku bisa banyak belajar dari dia. Aku senang banget lah jadi bisa ngambil banyak pelajaran, dari sisi tim juga akan kebantu banget,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/36/3154110/timnas_basket_putri_indonesia-fYKS_large.jpg
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/36/3114791/timnas_basket_putra_indonesia-ZnG8_large.jpg
Peluang ke FIBA Asia Cup 2025 Menipis, Timnas Basket Indonesia Dituntut Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089555/tak-mau-kalah-dari-sepakbola-menpora-dito-ariotedjo-pastikan-timnas-basket-indonesia-bakal-berburu-pemain-untuk-dinaturalisasi-XJIGHbvEqu.jpg
Tak Mau Kalah dari Sepakbola, Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Timnas Basket Indonesia Bakal Berburu Pemain untuk Dinaturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089544/hadapi-sisa-laga-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-johannis-winar-mau-timnas-basket-indonesia-lakukan-ini-qGxj2iTt12.jpg
Hadapi Sisa Laga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Johannis Winar Mau Timnas Basket Indonesia Lakukan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/36/3078897/daftar-18-pemain-timnas-basket-indonesia-yang-dipanggil-untuk-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-68Kf07IgjD.jpg
Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/36/3035211/menpora-dito-lepas-timnas-basket-putra-indonesia-u-18-mentas-di-seaba-u-18-2024-QYnPhguCS7.jpg
Menpora Dito Lepas Timnas Basket Putra Indonesia U-18 Mentas di SEABA U-18 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement