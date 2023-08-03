Yudha Saputera Tak Takut Bersaing dengan Pebasket Diaspora Zane Adnan

JAKARTA - Yudha Saputera menyambut positif kehadiran Zane Adnan di Timnas Basket Indonesia. Bintang Prawira Harum Bandung itu bahkan tak takut bersaing memperebutkan satu tempat dengan pebasket diaspora tersebut.

Seperti diketahui, Zane menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga pembuka Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Tampil selama 18 menit, dia membantu Marques Bolden dan kolega menang 82-56 atas Indonesia Patriots.

Dalam laga tersebut, pemain berusia 18 tahun itu menjadi top skor tim dengan torehan 13 poin, empat assist, dan empat rebound. Performa apik dalam debutnya itu jelas membuat posisi Yudha sebagai guard utama Skuad Garuda saat ini menjadi terancam.

Namun, Yudha justru melihat persaingannya dengan Zane sebagai sesuatu hal yang bagus. Pasalnya, dia bisa mengambil banyak pelajaran dari pemain yang berkualitas. Ditambah lagi, postur pemain keturunan itu yang mencapai 190 cm membuatnya terlatih untuk melawan guard-guard tinggi.

“Zane memang pemain yang bagus, skill set-nya bagus, posturnya juga tinggi sebagai seorang guard. Tapi aku pribadi seneng banget ada dia di sini karena aku punya sparring partner yang bagus kayak yang biasanya aku hadapin lah dari negara lain, biasanya kan posturnya kan segitu,” kata Yudha dalam konferensi pers pasca laga, Rabu 2 Agustus 2023.

“Terus dia skill set-nya juga bagus jadi aku bisa banyak belajar dari dia. Aku senang banget lah jadi bisa ngambil banyak pelajaran, dari sisi tim juga akan kebantu banget,” tambahnya.