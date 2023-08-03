Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Zane Adnan Tuai Pujian Setinggi Langit Usai Lakoni Debut Gemilang Bersama Timnas Basket Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:21 WIB
Zane Adnan Tuai Pujian Setinggi Langit Usai Lakoni Debut Gemilang Bersama Timnas Basket Indonesia
Zane Adnan, pemain Timnas Basket Indonesia (Foto: Instagram/zanewadnan)
ZANE Adnan tuai pujian setinggi langit usai lakoni debut gemilang bersama Timnas Basket Indonesia. Wahyu Widayat Jati selaku Asisten Pelatih Timnas Basket Indonesia tak meragukan kualitas pebasket berdarah Indonesia-Amerika Serikat itu.

Zane membela Timnas Basket Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang pembuka di Indonesia International Basketball Invitational (IBII) di Indonesia Arena, Senayan, pada Rabu (2/8/2023) sore WIB. Dia membantu skuad asuhan Milos Pejic menaklukkan Indonesia Patriots dengan skor telak 82-56.

Timnas Basket Indonesia

Pemain berusia 18 tahun tersebut bermain selama 18 menit dan sukses memperlihatkan kualitasnya. Dia menjadi top skor dengan catatan 13 poin diikuti dengan empat rebound dan empat assist.

Wahyu pun tak sungkan memberi pujian kepada Adnan, yang memang sudah memukaunya sejak bersua di Las Vegas, Amerika Serikat, pada November 2022 lalu. Dia sudah yakin pada saat itu bahwa Adnan bakal menjadi andalan Timnas Basket Indonesia ke depannya.

“Saya ketemu Zane itu November 2022 di Las Vegas, jadi saya sudah lihat duluan bagaimana dia bermain, bagaimana mentalitasnya. Menurut saya dengan apa yang dia punya, dia bisa menjadi energi tambahan buat Timnas kita, kalau dia hitungannya as a local,” kata Wahyu dalam konferensi pers pasca laga, Rabu (2/8/2023).

“Saya tekanin lagi ya, as a local dia bisa jadi kekuatan buat Timnas kita di masa depan karena usianya juga baru 18 atau 19 tahun. Jadi ya kalau ngomongi Zane, saya enggak ragu soal dia, cara dia main, cara dia menggendong timnya, karena dia juga main sebagai guard,” tambahnya.

Halaman:
1 2
