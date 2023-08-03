Yudha Saputera Takjub dengan Kemegahan Indonesia Arena yang Bakal Jadi Venue FIBA World Cup 2023

JAKARTA - Bintang Prawira Harum Bandung, Yudha Saputera, takjub dengan kemegahan Indonesia Arena yang akan dipakai untuk FIBA World Cup 2023. Hal itu diungkapkan usai tampil pada test event bertajuk Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023), Rabu 2 Agustus.

Pertandingan antara Timnas Basket Indonesia kontra Indonesia Patriots menjadi laga perdana dalam sejarah di Indonesia Arena, yang baru rampung dibangun pada 2023. Marques Bolden dan kolega berhasil menang dengan skor 82-56 di laga itu.

Derrick Michael Xzavierro menjadi pemain pertama yang menorehkan poin di stadion multifungsi anyar berkapasitas 16.500 penonton tersebut. Rencananya, Indonesia Arena akan menjadi venue untuk beberapa ajang olahraga, tidak hanya basket.

Yudha mengaku takjub saat menjajal Indonesia Arena untuk kali pertama. Dia puas dengan kualitas lapangan pertandingan meski ada beberapa bagian yang kurang nyaman untuk melakukan dribble.

“Pertama kali datang ke sini pastinya saya takjub karena baru pertama kali main yang gedungnya gede banget, luas banget. Terus ngeliat lapangannya juga cukup enak, baguslah empuk,” jelas Yudha dalam konferensi pers pasca laga, Rabu 2 Agustus 2023.

“Cuma memang ada beberapa spot di lapangan yang bikin dribble rada susah. Kalau soal ring, enak sih menurut saya, enak buat lempar segala macem. Beruntunglah Indonesia punya lapangan seperti ini, seneng,” tambahnya.

Pemain berdarah Indonesia-Amerika Serikat, Zane William Adnan, tampil gemilang dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Bermain selama 18 menit, dia sukses menjadi top skorer dengan torehan 13 poin dan empat assist.

Kendati menang, Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Wahyu Widayat Jati, mengaku belum puas dengan permainan anak buahnya. Menurutnya, performa mereka masih perlu dievaluasi baik dari segi pertahanan maupun penyerangan.

“Komentar laga hari ini, kita belum sepenuhnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan karena dari segi statistic, pertahanan kita belum rapi. Dilihat dari begitu gampangnya mereka bisa mendapatkan poin dengan set up set up mudah. Contohnya, serangan mereka melalui pick and roll, di situ kita defend-nya belum memuaskan banget ya,” jelas Wahyu.