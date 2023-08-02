Indonesia Dinilai Berkontribusi Positif Terhadap Perkembangan Balap Sepeda Dunia

GLASGOW – Indonesia dinilai punya kontribusi positif dalam perkembangan balap sepeda terutama di wilayah Asia. Hal itu disampaikan langusng oleh Asosiasi balap sepeda dunia, Union Cycliste Internationale (UCI).

Presiden UCI, David Lappartient, menyampaikan pernyataannya secara langsung kepada Raja Sapta Oktohari dalam acara UCI Presidents Conference. Acara tersebut berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Vice President Asia Cycling Confederation (ACC), Raja Sapta Oktohari, bertindak sebagai acting President ACC dalam pertemuan yang dihadiri oleh lima pimpinan continental balap sepeda dunia itu. Pria yang akrab disapa Okto menyambut positif apresiasi dari UCI untuk Indonesia.

“Alhamdulillah Indonesia mendapatkan apresiasi UCI. Indonesia mendapat spotlight ini karena dinilai aktif berkontribusi dalam perkembangan balap sepeda, tak hanya di Asia Tenggara, tetapi Asia dan dunia,” ujar Okto dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (2/8/2023).

Tak hanya sekadar mengapresiasi kontribusi Indonesia terhadap perkembangan balap sepeda, David Lappartient juga memuji penyelenggaraan UCI World Track Nation Series di Jakarta yang digelar Februari lalu. Kesuksesan penyelenggaraan itu bakal membuat Indonesia semakin dipercaya menggelar event balap sepeda bergengsi.