HOME SPORTS NETTING

Menang di Laga Pertama Setelah 3 Bulan Cedera, Shesar Hiren Rhustavito: Itu Hoki

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:14 WIB
Menang di Laga Pertama Setelah 3 Bulan Cedera, Shesar Hiren Rhustavito: Itu Hoki
Shesar Hiren Rhustavito menang di laga pertamanya setelah tiga bulan menepi (Foto: PBSI)
MENANG di laga pertama setelah 3 bulan cedera, Shesar Hiren Rhustavito mengklaim dirinya beruntung. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Kantaphon Wangcharoen di babak 32 besar Australia Open 2023 dengan skor akhir 21-12 dan 21-19.

Vito – sapaan Shesar – tampil apik di Quay Center, Sydney Olympic Park, Sydney, Rabu (2/8/2023) sore WIB. Sempat tertinggal 2-4, Shesar sukses membalikkan skor menjadi 8-4 dan 11-8 pada saat interval.

Shesar Hiren Rhustavito

Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu kemudian tak kesulitan untuk menjauh pada 16-10. Shesar pun akhirnya mengklaim gim pertama dengan kemenangan telak 21-12.

Pada gim kedua, pertarungan sengit terjadi hingga mencapai skor 6-6. Lalu, Wangcharoen mencapai interval lebih dulu di angka 11-6. Akan tetapi, Vito berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan kejar-mengejar angka pun berlangsung hingga menginjak angka 19-19. Beruntung sang wakil Merah-Putih bisa mendapat dua poin beruntun untuk mengunci kemenangannya dengan skor 21-19.

Tampil di laga comeback-nya setelah menepi tiga bulan akibat cedera, Vito mengaku gembira. Kendati begitu, pebulu tangkis ranking 34 dunia itu tidak mengabaikan faktor keberuntungan dalam permainannya.

"Saya senang. Tetapi bisa menang mungkin karena hoki," kata Vito dikutip dari rilis PBSI, Rabu (2/8/2023).

Saat unggul 20-19 di gim kedua, smash Vito yang keras sempat ditangkis Kantaphon dan terjatuh di depan net. Vito sempat pasrah, namun memaksakan diri untuk menjangkau bola.

