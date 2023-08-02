Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pernah Raih Emas Olimpiade, Greysia Polii Diundang IOC ke Swiss

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:50 WIB
Pernah Raih Emas Olimpiade, Greysia Polii Diundang IOC ke Swiss
Greysia Polii wakili BWF di rapat IOC (Foto: PBSI)
A
A
A

PERNAH raih emas Olimpiade, Greysia Polii diundang Komite Olahraga Internasional (IOC) ke Lausanne, Swiss. Greysia akan menjadi perwakilan BWF yang mewakili cabang olahraga bulu tangkis.

Meski tak aktif sebagai atlet, Greysia masih memiliki tugas untuk olahraga bulu tangkis. Hingga kini, pensiunan atlet berusia 35 tahun itu menjabat sebagai ketua Komisi Atlet di BWF.

Greysia Polii

Oleh karena itu, Greysia pun dipercaya BWF untuk hadir di acara forum international IOC. Dalam acara itu akan dibahas persiapan Olimpiade Paris 2024 dan penyelenggaraan Olimpiade berikutnya.

"Jadi saya dikasih tau BWF bahwa 'kamu harus bisa ikut hadir karena kamu adalah ketua komite atlet dan kebetulan juga adalah juara Olimpiade'," ucap Greysia dalam acara Media Gathering di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

"Saya merasa terhormat bisa diundang oleh IOC. Jadi itu adalah sebuah event international athlete forum di mana perwakilan atlet dari seluruh cabang olahraga di Olimpiade diundang ke forum itu," lanjutnya.

"Jadi kita akan membahas bagaimana keadaan olahraga di seluruh dunia saat ini dan juga kita akan membahas tentang Olimpiade 2024 dan mungkin Olimpiade seterusnya karena itu adalah forum international Olimpiade," imbuhnya.

Forum internasional juga akan membawa Greysia untuk tur keliling Museum Olimpiade. Di museum tersebut, terdapat raket miliknya yang membantu Greysia menang di Olimpiade Tokyo 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
