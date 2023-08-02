Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Australia Open 2023 Hari Kedua: Tujuh Wakil Melesat, Termasuk Anthony Ginting

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:52 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Australia Open 2023 Hari Kedua: Tujuh Wakil Melesat, Termasuk Anthony Ginting
Anthony Ginting lolos ke babak 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di Australia Open 2023 pada hari kedua, Rabu (2/8/2023) malam WIB akan dibahas di sini. Ada tujuh wakil yang melenggang ke babak 16 besar, termasuk Anthony Ginting.

Ada 11 perwakilan Indonesia yang tampil pada hari ini. Namun, salah satu di antaranya adalah perang saudara di nomor ganda campuran antara Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Dejan Ferdinansyah/Gloia Emanuelle Widjaja.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Rinov/Pitha sukses keluar dalam pertarungan tiga set tersebut. Mereka menang atas Dejan/Gloria dengan skor akhir 14-21, 21-15, dan 21-15.

Tren positif itu dilanjutkan Adnan Maulana/Nita Violina yang mengalahkan Chan Peng Soon/Cheah Yee See asal Malaysia dengan skor 21-16 dan 21-10. Namun, Ester Nurumi takluk dari wakil Thailand, Supanida Katethong, dengan skor 7-21 dan 11-21.

Jonatan Christie kemudian berhasil meraih kemenangan penting atas Kento Momota dengan skor 21-23, 21-14, dan 21-12. Sayangnya, Rehan Naufal/Lisa Ayu takluk dari Tang Chun Man/Tse Ying Suet dengan skor akhir 22-20, 11-21, dan 10-21.

Praveen Jordan/Melati Daeva sukses melenggang usai mengalahkan Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen dengan skor 21-19 dan 21-19. Namun, Putri Kusuma Wardani kalah dari Sim Yu Jin dengan skor 21-23 dan 13-21.

Setelahnya, Shesar Hiren meraih kemenangan atas Kantaphon Wangcharoen dengan skor 21-12 dan 21-19. Ini merupakan penampilan pertamanya sejak menepi akibat cedera tiga bulan yang lalu.

Halaman:
1 2
