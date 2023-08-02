Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Anthony Ginting Tekuk Wakil Hong Kong Lewat Duel Sengit

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:47 WIB
Hasil Australia Open 2023: Anthony Ginting Tekuk Wakil Hong Kong Lewat Duel Sengit
Anthony Ginting melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, perlu bekerja keras melewati babak pertama Australia Open 2023.

Ginting harus melalui tiga set untuk mengalahkan Ng Ka Long Angus asal Hong Kong. Sempat disamakan, namun Ginting akhirnya menang dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-12.

Anthony Ginting

Kemenangan ini menyamakan kedudukan head to head Ginting dengan Ng Ka Long Angus menjadi 7 banding 7. Sebelumnya Ginting berhasil mengandaskan Ng Ka Long di babak pertama Singapore Open 2023 dalam dua set, skor 21-15 dan 24-22.

Anthony Ginting berusaha menguasai permainan sedari awal dalam pertandingan yang berlangsung di Quay Centre, Sydney, Australia pada Rabu (2/8/2023) sore WIB. Dia berusaha mengamankan keunggulan lebih dulu di gim pertama.

Anthony terus menggempur pertahanan Ng Ka Long Angus sejak gim pertama. Dia pun berhasil mengemas kemenangan dengan skor 21-18.

1 2
