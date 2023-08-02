Hasil 32 Besar Australia Open 2023: Komang Ayu Bungkam Utusan India

SYDNEY - Komang Ayu Cahya Dewi berhasil membungkam Tasnim Mir di babak 32 besar Australia Open 2023 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu menang 21-13 dan 21-7 dalam waktu 25 menit guna melaju ke 16 besar Australia Open 2023.

Bermain di Quay Center, Sydney Olympic Park, Sydney, Rabu (2/8/2023) sore WIB, Komang tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Pukulan-pukulannya sangat akurat dan efektif menembus pertahanan lawan. Dia pun memimpin dengan skor 6-3.

Variasi serangan-serangan dropshot serta netting yang dilakukannya terus membuat Mir kerepotan. Hasilnya, pemain asal Bali itu unggul 11-3 di interval gim pertama.

Selepas interval, Mir memberikan perlawanan yang cukup sengit pada wakil Tim Merah-Putih. Dia pun bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 10-15.

Namun, Komang dengan cepat menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Dia pun dengan nyaman memenangkan gim pertama dengan skor telak 21-13.

Pemain berusia 20 tahun itu kembali mendominasi di awal gim kedua. Smash-smash silang yang dilancarkannya membawanya memimpin 6-2.