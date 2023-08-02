Hasil Australia Open 2023: Shesar Hiren Kalahkan Wakil Thailand di Laga Pertama Setelah 3 Bulan Cedera

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, sukses mengandaskan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen, pada laga pertamanya setelah tiga bulan menepi akibat cedera.

Vito – sapaan Shesar Hiren Rhustavito – menang dalam dua set langsung dengan skor 21-12 dan 21-19. Berkat hasil ini, Vito akan menantang salah satu di antara Weng Hong Yang dan Kodai Naraoka di babak 16 besar turnamen super 500 tersebut.

Tampil di Quay Center, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023) sore WIB, Vito -sapaan Shesar- memulai pertandingan dengan kurang baik. Dia membuat beberapa error sehingga tertinggal 2-4.

Namun, sang pemain berusia 29 tahun sukss bangkit dan menemukan sentuhan terbaiknya. Dia berbalik unggul 8-4 dan menginjak interval dengan keunggulan 11-8.

Setelah jeda, variasi bola-bola tajam terus dilayangkan oleh Vito hingga membuat Wangcharoen kerepotan. Dia pun memperlebar keunggulan menjadi 16-10.

Vito pun sukses mendulang poin demi poin setelah itu. Dia menutup gim pertama dengan keunggulan nyaman 21-12.