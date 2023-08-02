Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Jonatan Christie Wujudkan Impian sang Ayah dengan Bermain Sepakbola

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:49 WIB
Kisah Jonatan Christie Wujudkan Impian sang Ayah dengan Bermain Sepakbola
Jonatan Christie wujudkan mimpi ayah jadi pesepakbola/Foto: PBSI
A
A
A

KISAH Jonatan Christie wujudkan impian sang ayah dengan bermain sepak bola menarik untuk dikulik. Sebelum menggeluti dunia tepok bulu, ternyata peraih medali emas Asian Games 2018 ini gemar bermain bola.

Badminton Lovers mungkin tidak menyangka bahwa legenda bulu tangkis tanah air ini sempat menggeluti dunia kulit bundar. Pebulutangkis kelahiran Jakarta ini melakukan hal tersebut untuk mewujudkan mimpi sang ayah, Andreas Adisiswa, yang bercita-cita menjadi seorang atlet.

 Jonatan Christie

Kisah Jonatan Christie wujudkan impian sang ayah dengan bermain sepakbola dituturkan langsung oleh sang ibu, Marlanti Djaja. Ibunda Jonatan Christie menceritakan bahwa suaminya sejak kecil ingin menjadi seorang atlet sepakbola.

Bahkan, ayah Jonatan Christie ini sempat menjadi pemain Timnas Indonesia U-15 pada tahun 1981. Namun sayangnya, kedua orangtua Andreas Adisiswa tidak mengizinkan anaknya menjadi atlet sepakbola profesional.

 BACA JUGA:

Demi mewujudkan mimpinya yang tertunda, ayah Jonatan Christie memperkenalkan dunia atlet pada sang anak.

"Papanya kan pernah di usia 15 tahun dia harusnya pemain sepakbola. Dia pengen banget jadi atlet tapi nggak dikasih sama ibunya," ujar Marlanti Djaja kepada media.

Jonatan Christie kebetulan saat itu sedang menekuni dunia sepakbola. Tetapi sang ayah berubah pikiran dan justru mengarahkan Jonatan Christie untuk memilih bulu tangkis. Alasannya, karena sang ayah tidak ingin kulit anaknya menghitam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183844/huang_yaqiong-98Oe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Sukses Lewati Gelar Marcus/Kevin di Indonesia Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183819/anthony_sinisuka_ginting-Yoe9_large.jpg
Kisah Menyentuh Anthony Ginting, Mundur dari Australia Open 2025 demi Fokus Dampingi Istri Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183539/jonatan_christie_bersama_shania_junianatha-ioRn_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183641/alexandra_boje-emWa_large.jpg
Kisah Alexandra Boje, Pebulu Tangkis Supercantik Denmark yang Jatuh Hati pada Keindahan Alam Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183622/lianne_tan-I6Qt_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka Keturunan Indonesia, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183554/simak_kisah_malang_zheng_si_wei_yang_trofi_juaranya_pecah_berkeping_keping_di_jakarta-DAQk_large.jpg
Kisah Malang Pebulu Tangkis Zheng Si Wei, Trofi Juaranya Pecah Berkeping-keping di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement