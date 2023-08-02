Kisah Jonatan Christie Wujudkan Impian sang Ayah dengan Bermain Sepakbola

KISAH Jonatan Christie wujudkan impian sang ayah dengan bermain sepak bola menarik untuk dikulik. Sebelum menggeluti dunia tepok bulu, ternyata peraih medali emas Asian Games 2018 ini gemar bermain bola.

Badminton Lovers mungkin tidak menyangka bahwa legenda bulu tangkis tanah air ini sempat menggeluti dunia kulit bundar. Pebulutangkis kelahiran Jakarta ini melakukan hal tersebut untuk mewujudkan mimpi sang ayah, Andreas Adisiswa, yang bercita-cita menjadi seorang atlet.

Kisah Jonatan Christie wujudkan impian sang ayah dengan bermain sepakbola dituturkan langsung oleh sang ibu, Marlanti Djaja. Ibunda Jonatan Christie menceritakan bahwa suaminya sejak kecil ingin menjadi seorang atlet sepakbola.

Bahkan, ayah Jonatan Christie ini sempat menjadi pemain Timnas Indonesia U-15 pada tahun 1981. Namun sayangnya, kedua orangtua Andreas Adisiswa tidak mengizinkan anaknya menjadi atlet sepakbola profesional.

Demi mewujudkan mimpinya yang tertunda, ayah Jonatan Christie memperkenalkan dunia atlet pada sang anak.

"Papanya kan pernah di usia 15 tahun dia harusnya pemain sepakbola. Dia pengen banget jadi atlet tapi nggak dikasih sama ibunya," ujar Marlanti Djaja kepada media.

Jonatan Christie kebetulan saat itu sedang menekuni dunia sepakbola. Tetapi sang ayah berubah pikiran dan justru mengarahkan Jonatan Christie untuk memilih bulu tangkis. Alasannya, karena sang ayah tidak ingin kulit anaknya menghitam.