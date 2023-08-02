Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Disingkirkan Wakil Korea Selatan 2 Set Langsung

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:44 WIB
Hasil Australia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Disingkirkan Wakil Korea Selatan 2 Set Langsung
Putri Kusuma Wardani takluk di 32 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, takluk di babak 32 besar dari wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin dengan skor 21-23 dan 13-21.

Pertarungan di lapangan 1 Quay Centre, Sydney, Australia Open 2023 itu dilangsungkan pada Rabu (2/8/2023) siang WIB. Putri KW – sapaan Putri Kusuma Wardani – baru peratma kali jumpa dengan Sim Yu Jin.

Putri Kusuma Wardani

Putri KW memulai laga dengan langkah yang kurang maksimal. Dia tertinggal empat poin lebih dulu dari lawannya. Putri bahkan tampak kewalahan membendung serangan Sim Yu Jin di lima menit awal.

Namun, Putri KW perlahan mulai menyicil ketertinggalannya. Serangkaian kesalahan Sim Yu Jin pun sukses membuat Putri KW berbalik unggul dengan skor 11-10.

Keduanya saling gencar mencuri poin satu-sama lain usai rehat. Sim Yu Jin tampak terburu-buru mengejar ketertinggalan sehingga beberapa kali membuat kesalahan kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement