Hasil Australia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Disingkirkan Wakil Korea Selatan 2 Set Langsung

HASIL Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, takluk di babak 32 besar dari wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin dengan skor 21-23 dan 13-21.

Pertarungan di lapangan 1 Quay Centre, Sydney, Australia Open 2023 itu dilangsungkan pada Rabu (2/8/2023) siang WIB. Putri KW – sapaan Putri Kusuma Wardani – baru peratma kali jumpa dengan Sim Yu Jin.

Putri KW memulai laga dengan langkah yang kurang maksimal. Dia tertinggal empat poin lebih dulu dari lawannya. Putri bahkan tampak kewalahan membendung serangan Sim Yu Jin di lima menit awal.

Namun, Putri KW perlahan mulai menyicil ketertinggalannya. Serangkaian kesalahan Sim Yu Jin pun sukses membuat Putri KW berbalik unggul dengan skor 11-10.

Keduanya saling gencar mencuri poin satu-sama lain usai rehat. Sim Yu Jin tampak terburu-buru mengejar ketertinggalan sehingga beberapa kali membuat kesalahan kembali.