HOME SPORTS NETTING

Australia Open 2023: Main Tanpa Beban Jadi Kunci Kemenangan Rinov/Pitha Atas Dejan/Gloria

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:27 WIB
Australia Open 2023: Main Tanpa Beban Jadi Kunci Kemenangan Rinov/Pitha Atas Dejan/Gloria
Rinov/Pitha melaju ke babak kedua Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari memenangkan perang saudara kontra sesama pasangan Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di babak pertama Australia Open 2023. Rinov/Pitha mengatakan bermain tanpa beban jadi salah satu kunci kemenangan mereka di pertandingan kali ini.

Rinov/Pitha susah payah mengalahkan Dejan/Gloria di babak pertama Australia Open 2023. Bermain di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Rabu (2/8/2023) kedua pasangan bertarung hingga tiga game 14-21, 21-15, dan 21-15.

Usai laga, Rinov mengatakan bahwa mereka permainan mereka sudah cukup bagus. Hanya saja, dia mengaku bermain sangat buruk di game yang pertama lantaran masih terbayang kekalahan pahit pada ajang sebelumnya yakni di Japan Open 2023. Dimana pada ajang tersebut mereka langsung tersingkir di babak 32 besar.

“Hari ini kami bisa main cukup bagus. Di game pertama memang masih jelek. Suasananya seperti masih terbawa dari kekalahan di Jepang pekan lalu,” ujar Rinov dalam rilis PBSI, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut, Rinov mengungkapkan bahwa dirinya bersama Pitha mencoba untuk bermain tanpa beban di game kedua dan justru berhasil. Hal tersebut menjadi kunci kebangkitan mereka di samping arahan yang diberikan oleh pelatih untuk tetap bermain tenang.

“Tadi di game kedua kami mencoba bermain nothing to lose saja dan malah berhasil.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
