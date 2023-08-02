Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Australia Open 2023: Apriyani/Fadia Ingin Lebih Siap di Babak 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:28 WIB
Australia Open 2023: Apriyani/Fadia Ingin Lebih Siap di Babak 16 Besar
Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)
SYDNEY - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti, berharap bisa tampil lebih baik di babak 16 besar Australia Open 2023. Apriyani/Fadia melaju ke babak kedua usai mengalahkan pasangan Korea Selatan, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan.

"Untuk menghadapi pertandingan babak kedua, kami harus bersiap lagi. Pikiran harus bisa lebih kreatif lagi di tengah lapangan. Kami harus lebih kaya dalam mempersiapkan pola permainan," tegas Apriyani, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (1/8/2023).

"Selain itu, komunikasi dengan Fadia dan coach Didi juga harus lebih baik lagi," tambahnya.

Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB, Apriyani/Fadia tampil percaya diri. Mereka menang atas pasangan Korea Selatan dengan skor 24-22 dan 21-15.

Atas keberhasilan tersebut, Apriyani/Fadia mengamankan tempat di babak 16 besar turnamen level Super 500 itu. Mereka masih akan menunggu pemenang dari duel antara Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand) dan Sydney Tjonadi/Victoria Tjonadi (Australia).

