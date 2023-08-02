Hasil 32 Besar Australia Open 2023: Ester Nurumi Harus Angkat Koper Usai Takluk dari Supanida Katethong

TUNGGAL putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, harus pulang kampung lebih cepat lantaran kalah di babak pertama Australia Open 2023. Langkah Ester dihentikan oleh utusan Thailand, Supanida Katethong, dalam dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-11.

Hasil ini membuat Katethong melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut. Pemain asal Thailand itu nantinya akan menghadapi pemenang antara Lin Hsiang Ti asal China Taipei dan Saena Kawakami asal Jepang.

Jalannya Laga

Tampil di Quay Centre, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023), pagi WIB, Ester tidak memulainya dengan cukup baik. Pertahanan yang dimiliki tunggal putri muda Tanah Air itu terus mendapat gempuran demi gempuran dari Katethong.

Katethong pun mampu unggul 7-3 atas Ester karena permainan agresifnya sejak awal. Kondisi ini membuat unggulan keenam asal Thailand itu semakin nyaman dalam melancarkan serangan demi serangannya.

Hasilnya, Katethong pun sukses unggul telak 11-3 atas Ester di interval gim pertama. Selepas interval, Katethong semakin menjadi-jadi dalam menggempur pertahanan yang dimiliki utusan Indonesia tersebut.

Poin demi poin dengan mudah mampu didapatkan Katethong dari Ester. Alhasil, pemain Thailand itu sukses menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-7 atas pemain berusia 17 tahun tersebut.