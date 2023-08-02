Hasil 32 Besar Australia Open 2023: Hanya Butuh Dua Set Bagi Adnan/Nita untuk Pulangkan Wakil Malaysia

Adna/Nita sukses memulangkan wakil Malaysia dua set langsung di Australia Open 2023/Foto: PBSI

GANDA campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, menang mudah atas Chan Peng Soon/Cheah Yee See asal Malaysia di babak 32 besar Australia Open 2023. Adnan/Nita memulangkan Chan/Cheah hanya dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-10.

Dengan begitu, Adnan/Nita sukses melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut. Mereka nantinya akan menghadapi pemenang antara Tan Kian Meng/Lai Pei Jing asal Malaysia dan Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping asal China.

Jalannya Laga

Tampil di Quay Centre, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023), pagi WIB, Adnan/Nita memulainya dengan sangat baik. Pasalnya, pasangan nomor 39 dunia itu mampu unggul jauh 7-3 atas Chan/Cheah.

Kendati pasangan Malaysia itu sempat memberi perlawanan, Adnan/Nita mampu mempertahankan keunggulannya. Sehingga, mereka pun sukses unggul di interval gim pertama dengan skor 11-7 atas Chan/Cheah.

Selepas interval, Adnan/Nita masih mampu mempertahankan keunggulannya. Chan/Cheah benar-benar dibuat kerepotan dalam menahan serangan yang dilancarkan oleh pasangan Indonesia itu. Hingga hasilnya, Adnan/Nita pun berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.