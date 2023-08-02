Hasil 32 Besar Australia Open 2023: Rinov/Pitha Buat Dejan/Gloria Angkat Koper di Babak Pertama

GANDA campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, rekan senegaranya Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, di babak 32 besar Australia Open 2023. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu kandaskan pasangan andalan PB Djarum lewat pertarungan sengit tiga gim 14-21, 21-15, dan 21-15 dalam durasi 55 menit.

Dengan begitu, Rinov/Pitha berhak melanjutkan langkahnya ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut. Pasangan nomor 18 dunia itu nantinya akan menghadapi pemenang antara Chen Tang Jie/Toh Ee Wei asal Malaysia dan Lee Jae Sun/Charis Ho yang merupakan pasangan dari Korea Selatan dan Australia.

Jalannya Laga

Tampil di Quay Centre, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023), pagi WIB, Dejan/Gloria memulainya dengan sangat baik. Permainan agresif yang dilancarkan pasangan 18 dunia itu mampu Rinov/Pitha kerepotan hingga unggul 5-3.

Rinov/Pitha pun berupaya untuk terus memepet ketertinggalannya. Namun upaya yang mereka lakukan masih belum berbuah positif karena Dejan/Gloria mampu unggul sementara di interval pertama dengan skor 11-8.

Selepaas interval, Rinov/Pitha sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 13-15. Akan tetapi, Dejan/Gloria sama sekali tidak lengah. Mereka mampu keluar dari tekanan tersebut dan sekaligus menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Di gim kedua, Rinov/Pitha menemukan alur permainannya. Kali ini mereka mampu tampil lebih dominan ketimbang Dejan/Gloria sehingga sempat unggul 7-4. Pasangan nomor 17 dunia ini benar-benar ingin mencuri kemenangan di gim kedua.