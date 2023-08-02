Jadwal Wakil Indonesia di Australia Open 2023 Hari Kedua: 11 Pebulu Tangkis Siap Beraksi, Ada Jonatan Christie hingga Anthony Ginting!

JADWAL wakil Indonesia di Australia Open 2023 hari kedua akan diulas Okezone. Terdapat 11 wakil Indonesia yang siap beraksi di babak 32 besar turnamen BWF level Super 500 itu yang digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada hari ini, Rabu 2 Agustus 2023 mulai pukul 06.00 WIB.

Ke-11 wakil Tanah Air tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, 3 tunggal putri, dan 5 ganda campuran. Untuk sektor tunggal putra, ada Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Shesar Hiren Rhustavito. Lalu di sektor tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Sementara itu, di sektor ganda campuran, Indonesia diwakili oleh Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- yang baru saja menjadi runner up Japan Open 2023, akan ditantang wakil Jepang, Kento Momota, di babak 32 besar Australia Open 2023 ini. Duel tersebut akan digelar di Lapangan 1 pada laga keenam.

BACA JUGA:

Setelah itu, wakil Indonesia lainnya juga akan bermain di lapangan 1. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan ditantang ganda campuran asal Taiwan, Chang Ko Chi/Lee Chih Chen.

Kemudian dilanjutkan Putri KW yang akan menghadapi wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin. Setelah itu, Anthony Ginting berhadapan dengan pemain asal Hong Kong, Ng Ka Long Angus.

Beralih ke lapangan 2, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah akan bersua ganda campuran Malaysia, Chan Peng Soon/Cheah Yee See. Dilanjutkan dengan Shesar Hiren Rhustavito yang menantang wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen. Lalu, Komang Ayu Cahya Dewi melawan Tasnim Mir dari India.

Sementara itu untuk lapangan 3, hanya ada Ester Nurumi Tri Wardoyo sebagai wakil Indonesia yang akan tanding melawan Supanida Katethong dari Thailand. Beralih ke lapangan 4, akan ada perang saudara sesama ganda campuran Indonesia.