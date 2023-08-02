Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF Australia Open 2023 Segera Hadir, Ini Fakta Unik Venue State Sports Centre

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |05:44 WIB
BWF Australia Open 2023 Segera Hadir, Ini Fakta Unik Venue State Sports Centre
Australia Open 2023/Foto: Okezone
A
A
A

KEJUARAAN badminton kelas dunia BWF World Tour telah menyelenggarakan pertandingannya di Jepang, dan kini siap menghadirkan pertandingan selanjutnya di Australia.

BWF Australia Open 2023, yang secara resmi disebut SATHIO GROUP Australian Open 2023, akan diselenggarakan di State Sports Centre, Australia, mulai 1 hingga 6 Agustus 2023.

 Fajar rian

State Sports Centre merupakan arena dalam ruangan yang terletak di Sydney, New South Wales, Australia. Arena ini memiliki kapasitas total untuk 5.006 orang.

Sepanjang sejarah, State Sports Centre telah menjadi lokasi berbagai pertandingan olahraga terkenal, seperti pertandingan bola basket, bola jaring, futsal, hingga menjadi salah satu lokasi dalam Olimpiade Musim Panas tahun 2000.

 BACA JUGA:

Kini, State Sports Centre atau yang juga disebut sebagai Quaycentre telah secara rutin menjadi lokasi pertandingan BWF World Tour, dan tak menutup kemungkinan untuk terus menjadi lokasi utama BWF World Tour ke depannya yang berlokasi di Australia.

Untuk para penggemar bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF Australia Open 2023 secara langsung di Vision+. Selain BWF Australia Open 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan bulu tangkis lain dari BWF sepanjang tahun di Vision+.

Telusuri berita Sport lainnya
