BWF Australia Open 2023 Segera Hadir, Ini Fakta Unik Venue State Sports Centre

KEJUARAAN badminton kelas dunia BWF World Tour telah menyelenggarakan pertandingannya di Jepang, dan kini siap menghadirkan pertandingan selanjutnya di Australia.

BWF Australia Open 2023, yang secara resmi disebut SATHIO GROUP Australian Open 2023, akan diselenggarakan di State Sports Centre, Australia, mulai 1 hingga 6 Agustus 2023.

State Sports Centre merupakan arena dalam ruangan yang terletak di Sydney, New South Wales, Australia. Arena ini memiliki kapasitas total untuk 5.006 orang.

Sepanjang sejarah, State Sports Centre telah menjadi lokasi berbagai pertandingan olahraga terkenal, seperti pertandingan bola basket, bola jaring, futsal, hingga menjadi salah satu lokasi dalam Olimpiade Musim Panas tahun 2000.

Kini, State Sports Centre atau yang juga disebut sebagai Quaycentre telah secara rutin menjadi lokasi pertandingan BWF World Tour, dan tak menutup kemungkinan untuk terus menjadi lokasi utama BWF World Tour ke depannya yang berlokasi di Australia.

