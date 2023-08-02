Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nonton BWF Australia Open 2023 Live di Vision+, Ini Daftar Perwakilan Indonesia yang Bertanding

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |05:36 WIB
Nonton BWF Australia Open 2023 Live di Vision+, Ini Daftar Perwakilan Indonesia yang Bertanding
Australia Open 2023/Foto: Okezone
KEJUARAAN BWF World Tour kembali mengadakan pertandingannya minggu ini, kali ini dengan tuan rumah baru yaitu Australia. Pertandingan ini secara resmi bernama SATHIO GROUP Australian Open 2023.

BWF Australia Open 2023 diselenggarakan di State Sports Centre, Sydney, Australia, mulai 1 hingga 6 Agustus 2023.

 Sinisuka Ginting

Seperti kebanyakan pertandingan BWF World Tour sebelumnya, Indonesia kembali mengirimkan perwakilan terbaiknya. Berikut daftar pemain Indonesia yang menjadi perwakilan di BWF Australia Open 2023:

Kategori Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting

2. Jonatan Christie

3. Chico Aura Dwi Wardoyo

4. Shesar Hiren Rhustavito

Kategori Tunggal Putri

1. Putri Kusuma Wardani

2. Komang Ayu Cahya Dewi

3. Ester Nurumi Tri Wardoyo

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

6. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Kategori Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Kategori Ganda Campuran

1. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

3. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

4. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

5. Adnan Maulana/Nita Violina Marwah

Untuk para penggemar bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF Australia Open 2023 secara langsung di Vision+. Selain BWF Australia Open 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan bulu tangkis lain dari BWF sepanjang tahun di Vision+.

