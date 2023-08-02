Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menggila di 32 Besar Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sengaja Main Cepat demi Jaga Stamina

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |02:02 WIB
Menggila di 32 Besar Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sengaja Main Cepat demi Jaga Stamina
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tampil menggila kala menang atas wakil Selandia Baru, Ryan Tong/Jack Wang di 32 besar Australia Open 2023, pada Selasa 1 Agustus 2023. Pasalnya mereka cuma butuh 23 menit untuk bisa menang atas Ryan/Jack.

Usai laga, Fajar/Rian mengungkap memang bermain serius meski tahu lawannya bisa dikatakan kalah jauh dari mereka. Fajar/Rian pun berusaha bermain cepat agar bisa menghemat stamina mengingat sebelum-sebelumnya mereka sudah tampil jor-joran di Korea Open dan Japan Open 2023.

Karena alasan untuk menghemat tenaga itulah, Fajar/Rian bermain menggila dan langsung menutup pertandingan pertama mereka di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia dengan cepat. Mereka tepatnya menang dengan skor 21-14 dan 21-9 dalam waktu 23 menit.

Ya, Fajar/Rian tidak ingin boros tenaga di Australia Open 2023. Di lain sisi, ganda putra andalan Tanah Air tersebut juga tidak ingin meremehkan lawan meski diunggulkan saat ini.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (PBSI)

Rian menekankan dia dan Fajar tidak ingin lengah dan terus berupaya melancarkan serangan. Dia juga tidak ingin memain-mainkan lawan karena status level yang jauh berbeda.

"Hari ini kita akui, lawan juga lumayan bagus. Kita tidak mau lengah. Harus bisa menyerang terus. Kalau main-main, bisa berbahaya," jelas Rian dalam rilis resmi PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

