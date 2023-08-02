Menggila di 32 Besar Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sengaja Main Cepat demi Jaga Stamina

SYDNEY – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tampil menggila kala menang atas wakil Selandia Baru, Ryan Tong/Jack Wang di 32 besar Australia Open 2023, pada Selasa 1 Agustus 2023. Pasalnya mereka cuma butuh 23 menit untuk bisa menang atas Ryan/Jack.

Usai laga, Fajar/Rian mengungkap memang bermain serius meski tahu lawannya bisa dikatakan kalah jauh dari mereka. Fajar/Rian pun berusaha bermain cepat agar bisa menghemat stamina mengingat sebelum-sebelumnya mereka sudah tampil jor-joran di Korea Open dan Japan Open 2023.

Karena alasan untuk menghemat tenaga itulah, Fajar/Rian bermain menggila dan langsung menutup pertandingan pertama mereka di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia dengan cepat. Mereka tepatnya menang dengan skor 21-14 dan 21-9 dalam waktu 23 menit.

Ya, Fajar/Rian tidak ingin boros tenaga di Australia Open 2023. Di lain sisi, ganda putra andalan Tanah Air tersebut juga tidak ingin meremehkan lawan meski diunggulkan saat ini.

Rian menekankan dia dan Fajar tidak ingin lengah dan terus berupaya melancarkan serangan. Dia juga tidak ingin memain-mainkan lawan karena status level yang jauh berbeda.

"Hari ini kita akui, lawan juga lumayan bagus. Kita tidak mau lengah. Harus bisa menyerang terus. Kalau main-main, bisa berbahaya," jelas Rian dalam rilis resmi PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).