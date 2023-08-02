Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi ke Yamaha, Alex Rins Jadi Tandem Fabio Quartararo di MotoGP 2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:53 WIB
Resmi ke Yamaha, Alex Rins Jadi Tandem Fabio Quartararo di MotoGP 2024
Alex Rins resmi merapat ke Yamaha (Foto: MotoGP)
A
A
A

SILVERSTONE – Alex Rins resmi merapat ke Yamaha untuk MotoGP 2024 nanti. Rider asal Spanyol itu akan menggantikan posisi Franco Morbidelli di tim pabrikan garpu tala.

Kabar kepindahan Rins menuju Yamaha disiarkan langsung di laman resmi MotoGP. Yamaha dengan bangga mengumumkan penandatanganan kontrak Alex Rins yang akan berduet dengan Fabio Quartararo musim depan.

Yamaha tertarik dengan pengalaman serta pencapaian Alex Rins. Pembalap berusia 27 tahun itu telah memenangkan banyak balapan, baik di kelas bawah maupun kelas premier.

Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, menyambut positif bergabungnya Alex Rins ke Yamaha. Dia berharap Alex bisa menjadi aset besar tim di masa depan. Dia yakin Alex akan segera pulih dari cedera dan bisa tampil fit membela Yamaha di musim 2024.

“Kami senang Alex bergabung dengan jajaran Yamaha, dan kami menyambutnya dengan hangat di grup Yamaha MotoGP,” ujar Lin Jarvis dilansir dari laman resmi MotoGP, Rabu (2/8/2023).

“Kami berharap Alex menjadi aset besar. Dia memiliki pengalaman luas sebagai pembalap MotoGP dan memiliki bakat alami (dalam berkendara) serta mampu memenangkan balapan kelas MotoGP berkali-kali,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
