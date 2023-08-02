Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi! Franco Morbidelli Pisah dengan Yamaha di Akhir MotoGP 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:45 WIB
Resmi! Franco Morbidelli Pisah dengan Yamaha di Akhir MotoGP 2023
Franco Morbidelli resmi berpisah dengan Yamaha (Foto: MotoGP)
SILVERSTONE - Franco Morbidelli resmi berpisah dengan Monster Energy Yamaha di akhir musim MotoGP 2023. Dengan demikian, pembalap asal Italia itu untuk sementara berstatus tanpa tim musim depan.

Kabar perpisahan Morbidelli dengan Yamaha muncul jelang pekan balapan MotoGP Inggris 2023. Informasi tersebut diketahui dari laman resmi MotoGP.

Franco Morbidelli

Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Morbidelli bersama tim pabrikan tersebut. Salah satu prestasi yang disumbangkan sang pembalap adalah gelar runner-up pada 2020 bersama tim satelit Yamaha.

“Pertama dan utama, saya ingin berterima kasih kepada Franky atas kerja keras dan dedikasinya sejak dia memulai dengan tim pabrikan dan juga jauh sebelumnya ketika dia menjadi pembalap satelit untuk Yamaha,” ujar Jarvis dilansir dari laman resmi MotoGP, Rabu (2/8/2023).

“Kerja sama antara Yamaha dan Morbidelli menghasilkan beberapa hasil yang luar biasa, termasuk gelar runner-up di 2020,” sambung pria asal Inggris itu.

“Sayang sekali dua tahun terakhir tidak berjalan seperti yang kami inginkan dan harapkan. Kami membahas kemungkinan untuk melanjutkan kemitraan kami, tetapi pada akhirnya kami memutuskan bahwa 2024 akan menjadi momen untuk melakukan perubahan, baik untuk Yamaha maupun Franky,” tutupnya.

