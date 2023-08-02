Marc Marquez Sering Retired di GP Inggris, Nyusruk Lagi?

SILVERSTONE - Marc Marquez tak punya rekor bagus saat mengaspal di Sirkuit Silverstone yang menjadi tuan rumah MotoGP Inggris 2023 akhir pekan ini. Bahkan, rider tim Repsol Honda itu lebih sering retired daripada menang sejak 2013!

Kondisi Marquez terus menjadi sorotan bagi pencinta MotoGP. The Baby Alien diketahui tengah berusaha memulihkan diri dari cedera patah tulang rusuk serta memar di engkelnya usai kecelakaan pada MotoGP Jerman dan Belanda, Juni silam.

Namun, jeda sebulan lebih dari dua seri itu diyakini cukup memberikan waktu untuk pemulihan. Marquez kemungkinan besar comeback pada seri kesembilan MotoGP 2023 akhir pekan ini di Silverstone.

Harapan untuk tampil lebih baik di sisa musim ini cukup besar. Apalagi, Marquez menjadi tumpuan harapan bagi Honda Racing Corporation (HRC) untuk mendulang hasil-hasil bagus.

Sayangnya, Marquez akan kembali ke salah satu sirkuit yang tidak ramah untuknya. Tercatat, pembalap berusia 30 tahun itu tiga kali gagal finis dari delapan balapan di Sirkuit Silverstone pada kurun 2013-2021!

Dari delapan balapan itu, Marquez hanya sekali menang yakni pada MotoGP Inggris 2014. Sisanya, dia dua kali menjadi runner-up pada 2013 dan 2019. Menariknya lagi, pembalap bernomor 93 itu tercatat tiga kali retired alias gagal finis.