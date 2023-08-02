Hasil IIBI 2023: Jajal Arena Baru, Timnas Basket Indonesia Menang 82-56

JAKARTA - Timnas Basket Indonesia menang atas Indonesia Patriots dengan skor 82-56 pada laga bertajuk Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023), Rabu (2/8/2023) sore WIB. Duel itu sekaligus menjadi pertandingan perdana yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Pertandingan berjalan seru sejak awal di mana kedua tim saling kejar mengejar angka. Bintang Timnas Indonesia, Derrick Michael Xzavierro memborong lima angka pertama yang membuat skor menjadi imbang 5-5 dan kemudian 9-9.

Selepas itu, Tim Merah-Putih mulai mendominasi dan menjauh dengan keunggulan 16-9 berkat tembakan tiga angka Muhammad Arighi. Indonesia Patriots sempat mendekat lagi di angka 16-20, tetapi mereka gagal menyamakan kedudukan dan tetap tertinggal di akhir kuarter pertama dalam skor 19-24.

Marquez Bolden langsung menorehkan dua three points sekaligus di awal kuarter kedua yang membuat Timnas Indonesia menjauh di angka 30-19. Mereka pun terus menjaga keunggulan 11 angka tersebut hingga mencapai skor 36-25.

Memasuki menit-menit akhir, Indonesia Patriots sering kali membuang-buang peluang mencetak poin. Sedangkan di sisi lain Timnas Indonesia makin perkasa lewat permainan ciamik Anthony Beane Jr dan Yudha Saputera. Hasilnya, mereka semakin menjauh di akhir kuarter kedua dengan skor 45-27.

Pertandingan berjalan cukup alot di kuarter ketiga. Hingga lima menit berjalan, Timnas Indonesia baru menambah lima angka dengan keunggulan 50-33.