Raih Gelar, Taklukkan Sejarah: Mengenal Kepopuleran Negara-negara Juara Terbanyak di FIBA World Cup 2023, LIVE di iNews, Home of Basketball

ANTUSIASME pencinta bola basket siap membara karena FIBA World Cup 2023 akan segera digelar! Kejuaraan prestisius yang akan berlangsung mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023 ini menjadi momen ditunggu-tunggu bagi penggemar olahraga di seluruh dunia. Tim-tim kuat dari berbagai negara siap bersaing memperebutkan trofi juara.

Dalam edisi ke-19 tahun ini, seluruh pandangan dunia tertuju pada negara-negara kuat dengan sejarah cemerlang dalam kejuaraan ini. Tak dapat disangkal , sejumlah negara papan atas seperti Amerika Serikat, Yugoslavia, Uni Soviet atau Rusia, Brasil, Spanyol dan Argentina siap memperebutkan gelar juara, mengingat keunggulan mereka sebagai negara dengan catatan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah FIBA World Cup.

Amerika Serikat merupakan negara dengan prestasi terbaik dalam sejarah FIBA World Cup. Mereka telah meraih kemenangan sebanyak 5 kali dalam kejuaraan ini, yakni pada tahun 1954, 1986, 1994, 2010 dan 2014.

Tim basket nasional Amerika Serikat seringkali terdiri dari pemain terbaik NBA yang membuat mereka menjadi tim yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Amerika Serikat pun dikenal dengan gaya permainannya yang cepat, atlet yang atletis dan memiliki keunggulan dalam hal fisik.

Selain itu, ada pula negara lain dengan prestasi terbaik, yakni Yugoslavia yang kini terbagi menjadi beberapa negara seperti Serbia, Kroasia dan Slovenia. Sebagai negara yang terpecah, mereka telah memenangkan kejuaraan ini sebanyak 5 kali pula, yakni pada tahun 1970, 1978, 1990 (Yugoslavia) serta 1998 dan 2002 (Serbia). Yugoslavia dikenal dengan teknik bermainnya yang agresif, sangat baik dan kerja sama tim yang solid.