Timnas Basket Indonesia Tak Ingin Terpaku dengan Pemain Naturalisasi, Maksimalkan Pemain Diaspora

TIMNAS basket putra Indonesia tak ingin terpaku untuk mengisi skuad dengan pemain naturalisasi. Perbasi pun berupaya untuk lebih memaksimalkan pebasket keturunan (diaspora) yang bermain di luar negeri.

Sebagaimana diketahui, naturalisasi pemain di timnas cabang olahraga apapun bukanlah hal yang asing. Timnas Basket Indonesia pun beberapa kali menaturalisasi pemain untuk memperkuat tim di ajang-ajang internasional.

Beberapa nama, seperti Jamarr Johnson, Ebrahim Enguio Lopez, Lester Prosper, dan Marques Bolden menjadi beberapa pemain yang akhirnya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) turut membantu timnas tampil di ajang dunia. Nama terakhir, yakni Bolden, bahkan sukses menjadi salah satu pemain yang membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2022 lalu.

"Kami lebih baik mempersiapkan mereka yang punya keturunan (Indonesia) daripada full naturalisasi setiap kalinya. Jadi, fokusnya ke sana," ungkap manajer Timnas basket Indonesia, Jeremy Imanuel Santoso saat ditemui di GBK Arena, Minggu (30/8/2023).

BACA JUGA:

Beberapa pemain diaspora mulai mengisi posisi di Timnas basket Indonesia. Sebut saja Derrick Michael Xzavierro dan Zane Adnan yang akan turut tampil di Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 pada 2-5 Agustus di Indonesia Arena, Jakarta.

"Mereka memang levelnya sudah di NCAA divisi 1. Jadi, beda lah karena sudah masuk sana. Pastinya mereka punya level skill sest dan kemampuan yang sudah teruji," kata Jeremy.