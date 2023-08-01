Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terkapar Dihajar Justin Gaethje di UFC 291, Dustin Poirier Diharapkan Tidak Pensiun

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:12 WIB
Terkapar Dihajar Justin Gaethje di UFC 291, Dustin Poirier Diharapkan Tidak Pensiun
Dustin Poirier diharap tak pensiun usai kalah di UFC 291/Foto: UFC
A
A
A

DUSTIN Poirier kalah telak pada saat tampil sebagai main event di UFC 291 setelah dirinya dihajar Justin Gaethje. Merespons duel itu, mantan juara kelas light heavyweight, Daniel Cormier, berharap petarung dengan julukan The Diamonds itu tidak pensiun usai hasil tersebut.

Tampil cukup baik pada ronde pertama dalam duel di kelas lightweight pada akhir pekan lalu, Poirier kecolongan dan menerima tendangan telak dari Gaethje yang membuatnya terkapar lemas. Pertarungan pun langsung berhenti di ronde kedua.

 Dustin Poirier

"Saya penasaran apa yang akan dilakukan Poirier setelah ini. Pasalnya, saya melihat dia bukanlah seseorang yang akan tetap eksis hanya untuk bertarung. Saya mengerti dia menyukai uang, tetapi dirinya sudah mendapatkannya dalam jumlah yang cukup banyak," ucap Cormier dikutip dari MMA Fighting, Senin (31/7/2023).

"Saya berharap dia tidak pensiun dan terus bertarung. Karena saya percaya maish banyak duel yang bisa dilakukan Poirier ke depannya," tambahnya.

 BACA JUGA:

Cormier yakin Poirier pada akhirnya akan bangkit dari kekalahan yang dideritanya dari Gaethje kemarin. Namun, pertanyaannya ialah apakah dirinya masih akan berminat untuk terus bertarung di oktagon atau tidak.

"Semua yang menonton dan kenal dengan Poirier tahu dia akan kembali dari kekalahan itu. Kita telah melihat jatuh bangunnya selama ini seperti apa," tutur Cormier.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement