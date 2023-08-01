Terkapar Dihajar Justin Gaethje di UFC 291, Dustin Poirier Diharapkan Tidak Pensiun

DUSTIN Poirier kalah telak pada saat tampil sebagai main event di UFC 291 setelah dirinya dihajar Justin Gaethje. Merespons duel itu, mantan juara kelas light heavyweight, Daniel Cormier, berharap petarung dengan julukan The Diamonds itu tidak pensiun usai hasil tersebut.

Tampil cukup baik pada ronde pertama dalam duel di kelas lightweight pada akhir pekan lalu, Poirier kecolongan dan menerima tendangan telak dari Gaethje yang membuatnya terkapar lemas. Pertarungan pun langsung berhenti di ronde kedua.

"Saya penasaran apa yang akan dilakukan Poirier setelah ini. Pasalnya, saya melihat dia bukanlah seseorang yang akan tetap eksis hanya untuk bertarung. Saya mengerti dia menyukai uang, tetapi dirinya sudah mendapatkannya dalam jumlah yang cukup banyak," ucap Cormier dikutip dari MMA Fighting, Senin (31/7/2023).

"Saya berharap dia tidak pensiun dan terus bertarung. Karena saya percaya maish banyak duel yang bisa dilakukan Poirier ke depannya," tambahnya.

Cormier yakin Poirier pada akhirnya akan bangkit dari kekalahan yang dideritanya dari Gaethje kemarin. Namun, pertanyaannya ialah apakah dirinya masih akan berminat untuk terus bertarung di oktagon atau tidak.

"Semua yang menonton dan kenal dengan Poirier tahu dia akan kembali dari kekalahan itu. Kita telah melihat jatuh bangunnya selama ini seperti apa," tutur Cormier.