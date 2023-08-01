Persiapan Leo Rolly/Daniel Marthin Hadapi Perang Saudara di 16 Besar Australia Open 2023

SYDNEY – Perang saudara akan tersaji di sektor ganda putra pada babak 16 besar Australia Open 2023 dengan mempertemukan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Mendapati kondisi ini, Leo/Daniel pun mengatakan hanya akan mencoba tampil terbaik.

Leo/Daniel melaju ke babak 16 besar Australia Open 2023 setelah menuntaskan perlawanan atlet Indonesia yang mewakili Australia, Rizky Hidayat/Frengky Wijaya Putra. Tampil di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023), mereka menang dengan skor 21-8, 19-21, dan 21-12.

"Untuk menghadapi Pram/Yere di babak kedua, kami hanya akan main bagus saja. Yang penting adalah berusaha mendapatkan poin 21 duluan," ungkap Leo dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (1/8/2023).

"Bersyukur bisa menang (di 32 besar), semoga bisa lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Semoga di ini kami bisa mendapatkan hasil terbaik. Yang pasti, main di ini kami hanya berharap bisa memperbaiki performa agar lebih baik, entah bagaimana caranya," tambahnya.